Sanità in Valbormida e nel ponente savonese: il 13 marzo due incontri pubblici a Cairo e Finale

Cairo Montenotte/Finale Ligure. “La situazione della sanità nel savonese continua a peggiorare, con ospedali ridimensionati, pronto soccorsi in affanno, assistenza territoriale insufficiente e liste d’attesa sempre più lunghe”. Lo fa sapere, una una nota, il PD ligure.

“I cittadini della Valbormida e del ponente savonese meritano risposte concrete e soluzioni efficaci per garantire un accesso rapido e dignitoso alle cure. Per questo giovedì 13 marzo il consigliere regionale Roberto Arboscello con il Gruppo PD in Regione, ha organizzato due incontri pubblici per discutere di cosa sta succedendo sul nostro territorio e chiedere interventi concreti”.

“Saranno con noi il capogruppo PD in Liguria Armando Sanna, il segretario regionale Davide Natale e la responsabile nazionale Salute del Partito Democratico, Marina Sereni” concludono dal PD regionale.

Ore 17.30 a Cairo Montenotte. Ore 21.00 a Finale Ligure.