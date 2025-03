Sanità, Arboscello e Piccardo: “Bene l’implementazione dei mezzi di soccorso avanzato, ora tutte le Asl diano seguito alla delibera”

Liguria. “Bene che la Giunta abbia deciso di implementare la rete dell’emergenza – urgenza territoriale con l’attivazione di mezzi di soccorso avanzato, ne avevamo già da tempo chiesta l’attivazione sia per la Valbormida che per le Valli Stura, Orba e Leira, oltre all’ampliamento richiesto in Valle Scrivia”. Così la vicecapogruppo PD Katia Piccardo e il consigliere regionale Roberto Arboscello dopo la delibera di Giunta sull’implementazione della rete emergenza/urgenza territoriale con l’attivazione di mezzi di soccorso avanzato.

“Ci fa piacere che dopo la sperimentazione si sia capita l’importanza che la presenza di questi mezzi ha per i territori, soprattutto quelli dell’entroterra. Ora tutte le Asl diano seguito alla delibera per un’implementazione capillare e si ragioni su dove reperire gli autisti, visto che questo atto arriva dopo la scadenza della graduatoria. La Regione come pensa reperirli? Farà una nuova graduatoria? Con quali tempistiche? Servono risorse, mezzi, formazione e soprattutto incentivi al personale che svolge un ruolo delicato e importante. Noi vigileremo perché al più presto dalle parole si passi ai fatti”.