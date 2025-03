Salone dell’Agroalimentare a Finalborgo, “Perfetti Sconosciuti” al teatro Moretti e “Savona in Fiore”:ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sarà un fine settimana ricchissimo di eventi importanti a cominciare dall’atteso ritorno del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. Grande protagonista sarà anche il teatro con lo spettacolo “Perfetti Sconosciuti”, noto anche nella versione per il grande schermo, che va in scena al Moretti di Pietra Ligure. Da non perdere anche l’edizione 2025 di “Savona in Fiore”, ma protagonista sarà anche la cultura incontri letterari e mostre. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

A FINALBORGO TORNA IL SALONE DELL’AGROALIMENTARE

Dal 14 al 16 marzo sarà organizzata la XXI edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel Centro Storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. La collaborazione con gli Enti Partner: Regione Liguria, Comune di Finale Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Provincia di Savona ha fatto sì che si potesse organizzare un evento sempre più attrattivo per il pubblico e per le aziende del comparto agroalimentare. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione con Regione Liguria, Comune di Finale Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Provincia di Savona, rappresenta un’occasione unica per promuovere le produzioni tipiche liguri e per rafforzare la filiera agroalimentare attraverso degustazioni, incontri, showcooking e momenti di approfondimento con operatori del settore.

“SAVONA IN FIORE” ANIMA IL CENTRO CITTA’

Da venerdì 14 a domenica 16 marzo torna “Savona In Fiore” nel centro della città della Torretta. Per l’occasione Corso Italia, via Manzoni e piazza Sisto ospiteranno una mostra mercato florovivaistico a cielo aperto dalle 8 alle 20.

Sarà un tripudio di colori e profumi. Gli espositori metteranno in mostra piante e fiori, composizioni floreali ed essenze oltre a creazioni e accessori artigianali dedicati al mondo vegetale.

La mostra mercato è stata realizzata grazie a Fiva e al Comune di Savona.

“PERFETTI SCONOSCIUTI” IN SCENA A PIETRA LIGURE

La stagione 2025 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure anche quest’anno prende forma con un articolato ed entusiasmante viaggio tra il desiderio di “leggerezza” e la voglia di immergersi nella cultura con sei spettacoli. Quarto appuntamento della rassegna sarà domenica 16 marzo con “Perfetti sconosciuti”. Una brillante commedia di Paolo Genovese sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Biglietto unico 40 euro.

L’UOMO SOTTILE IN SCENA AL TEATRO DELLE UDIENZE

Si chiude con un appuntamento di grande prestigio la stagione teatrale del Teatro delle Udienze di Finalborgo: sabato 15 marzo alle ore 21, andrà in scena L’Uomo Sottile, un monologo teatrale di Sergio Pierattini, interpretato magistralmente da Massimo Reale e prodotto dalla compagnia Spazi D’Arte. Uno spettacolo intenso e suggestivo che affronta il tema della menzogna e della colpa, tra- sportando il pubblico nel mondo affascinante e ambiguo del Palio di Siena. Ambientato in una cantina-prigione, L’Uomo Sottile racconta la storia di Andrea Rampaldi, un fanti- no mercenario costretto a confessare un tradimento che ha permesso alla Contrada avversaria di vincere. Ma la sua confessione si trasforma in un racconto mutevole, dove la verità si dissolve in una spirale di giustificazioni e menzogne. Attraverso una straordinaria interpretazione di Massimo Reale (noto al grande pubblico per il suo ruolo di Alberto Fumagalli nella serie Rocco Schiavone su Rai 2), lo spettacolo diventa una metafora della società contemporanea, in cui la realtà è spesso ambigua e strumentalizzata.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “TI LASCIO PERCHE’ MI FAI SALIRE IL CORTISONE”

All’Antico Teatro Sacco di Savona, nell’ambito della rassegna “A marzo il Sacco si tinge di rosa”, sabato 15 Marzo, alle ore 21, verrà rappresentato lo spettacolo di cabaret “Ti lascio perché mi fai salire il cortisone” di e con Giulia Pont, regia e consulenza drammaturgica Carla Carucci, Disegno Luci Serafino Sprovieri.

Come si fa a pensare di aver trovato l’anima gemella sotto casa,se siamo 7 miliardi? Quanto è responsabile Mina delle nostre relazioni sentimentali disastrose?

Il piacere femminile necessita davvero di un “navigatore” per essere raggiunto?

Uno spettacolo comico travolgente, con qualche incursione musicale, sulle relazioni tossiche e su come a volte la fine di un rapporto non sia necessariamente una tragedia. Magari è l’inizio di un nuovo amore, il più difficile, quello per se stessi!

Dai 16 anni in su.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

ALLA LIBRERIA UBIK INCONTRO COL GIURISTA MAURO BARBERIS

Sabato 15 marzo, alle ore 18, alla Libreria Ubik di Savona incontro con Mauro Barberis, scrittore, giurista e Professore all’Università di Trieste e presentazione del libro “L’incanto del mondo. Un’introduzione al pluralismo” (Meltemi).

Partecipano MAURA FORTUNATI Docente di Storia del diritto all’Università di Genova, NICCOLO’ PESCETTO avvocato, ROBERTO SETTEMBRE scrittore ed ex giudice

Scorrendo i cataloghi, si cerca invano un testo di riferimento sul pluralismo; per trovare qualcosa di simile, bisogna rivolgersi ai precursori della nostra epoca, a classici contemporanei come Nietzsche, Weber, Berlin. Eppure, se esiste un segno dei nostri tempi e della nostra cultura, l’Occidente, quello è proprio il pluralismo: un fatto tanto ovvio da passare inosservato, un valore tanto disturbante da prestarsi alle demonizzazioni. Questa introduzione, organizzata in cinque voci enciclopediche –Giustizia, Democrazia, Diritti, Libertà e Pluralismo–, ricostruisce il pluralismo odierno a partire dal politeismo antico, scoprendolo più vivo che mai, per poi usarlo come chiave interpretativa del presente, ricomponendone divisioni e conflitti. Il futuro? Si prega di rivolgersi agli astrologi.

A SAVONA TORNA IL CONCORSO DEDICATO AL PESCE D’APRILE DOLCE

Domenica 16 marzo, presso il Giardino Serenella/SMS Fornaci in Corso Vittorio Veneto 73/r. a Savona, si svolgerà la 2^ Edizione del Campionato/Concorso “Il pesce d’aprile dolce di Savona – Premio L’Anciua”, organizzato dall’Associazione Judax Agorà in collaborazione con la Rivista Liguria Food-Itinerari del Cibo (Marco Sabatelli Editore). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Savona, è sostenuta da Confartigianato Savona, Fondazione 100Fiori, Confcommercio Savona, Autoliguria, Comitato Festa del Mare Burgu de Furnaxi.

L’evento intende valorizzare una tradizione unica a livello regionale e nazionale nata, secondo la tradizione orale raccolta nella memoria dei Maestri Fornai della città, ai tempi della feroce dominazione di Genova dopo l’interramento del porto di Savona nel 1528. Leggenda vuole che i pescatori delle Fornaci abbiano giocato uno scherzo all’emissario del Doge in visita allo Scaletto delle Fornaci proprio il 1° Aprile, appendendogli alle spalle un’acciuga tra le risate di tutti, provocandone l’ira funesta. Fu così che per evitare rappresaglie la Comunità Fornacina preparò un imponente dolce a forma di pesce da offrire al Doge: scuse accettate e pace fatta.

Da allora il Dolce tipico di Savona divenne il Pesce d’Aprile, prodotto dai fornai soltanto nel mese di marzo fino al 1° aprile.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

