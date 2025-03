“Rotta verso Oriente”: un viaggio tra arti marziali, cultura e tradizione a Villa Cambiaso

Savona. Savona si prepara ad accogliere un evento dedicato alla cultura orientale: “Rotta verso Oriente”, che si terrà il 28, 29 e 30 marzo 2025 nella splendida cornice di Villa Cambiaso.

Durante l’intera manifestazione, Villa Cambiaso ospiterà una mostra di tre giorni dedicata all’Oriente con una raffinata esposizione di bonsai, veri capolavori in miniatura della natura, e una collezione di kimono tradizionali, testimoni dell’eleganza giapponese.

Venerdì 28, alle 15.00, inaugurerà anche la Collettiva di Pittura “Ispirazioni d’Oriente” che durerà fino al 4 aprile a cura degli artisti dell’Associazione Mu. Vi. Ca., che offrirà un viaggio visivo tra ispirazioni orientali e occidentali.

Rotta verso l’Oriente: un viaggio tra arti marziali, cultura e tradizione a Villa Cambiaso

Un fine settimana ricco di arti marziali e meditative, workshop tematici e mostre, per un viaggio immersivo nelle tradizioni dell’Estremo Oriente.

L’evento offrirà dimostrazioni e stage di arti marziali orientali come Tai Chi, Aikido, Kyudo, con la partecipazione di maestri esperti, pronti a trasmettere la loro conoscenza e passione; ma “Rotta verso Oriente” non è solo sport: i visitatori potranno prendere parte a workshop tematici su svariati argomenti legati alla cultura asiatica, dalle tecniche di calligrafia, alla meditazione come il Qi Gong, all’arte del tè, al wellness.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito ufficiale e sui profili social di Villa Cambiaso. Per partecipare ai workshop, è possibile prenotarsi al link.

Una serata unica tra sapori e suoni dal Giappone

Sabato 29 marzo, l’evento raggiungerà il suo culmine con una serata spettacolo esclusiva.

A partire dalle 19,30, gli ospiti potranno gustare un’ apericena a base di sushi e riso Thai, per poi lasciarsi trasportare dall’energia e dal ritmo coinvolgente di una performance di tamburi giapponesi (Taiko). Un’esibizione rara e suggestiva, difficile da ascoltare dal vivo in Liguria, che renderà la serata ancora più speciale. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria per lo spettacolo con apericena tramite questo link.

Approfondimento sull’Esoterismo Orientale e Visita Guidata

Altro appuntamento, per la serata di venerdì 28 marzo, è una speciale visita a Villa Cambiaso integrata con conferenza su Esoterismo Orientale tenuta da Giovanni Borrello alle 20,30, evento a biglietto con posti limitati e possibilità di prenotazione al link.

L’ingresso a “Rotta verso Oriente” è gratuito per tutte le attività, ad eccezione della serata di venerdì 28 marzo con Esoterismo Orientale più visita alla Dimora storica e sabato 29 marzo con lo Spettacolo Tamburi Giapponesi comprensivo di apericena. Tutte le info e prenotazioni al link