Rocco Invernizzi (Fdi): “La Regione al fianco delle donne e delle imprese femmimili”

Liguria. L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Genova si terrà l’incontro “Donne sul ponte di comando: la Blue Economy”, un evento dedicato al ruolo sempre più rilevante delle donne nel settore dell’economia del mare e alla necessità di superare gli stereotipi di genere.

“Un appuntamento, ospitato nella Sala Trasparenza, che vuole essere un momento di confronto per evidenziare i progressi fatti, ma anche per ribadire che la parità di genere non è un traguardo da celebrare una volta all’anno, bensì una cultura da costruire giorno dopo giorno” spiega Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia.

“L’evento rappresenta un’occasione importante grazie all’impegno personale dell’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro, unica donna nella giunta ligure che da sempre sottolinea l’impegno quotidiano per il rispetto e le pari opportunità: L’8 marzo non deve essere solo una celebrazione, ma un’occasione per riflettere su quanto ancora c’è da fare. È fondamentale introdurre e rafforzare la cultura del rispetto di genere fin dalle scuole”.

Ma ci sono iniziative più concrete. “La Regione ha finanziato un bando da 200mila euro per progetti che coinvolgano gli studenti nella promozione delle pari opportunità, e che si chiuderà a breve: giovedì 20 marzo – ricorda Invernizzi – Questo rappresenta segnale forte che si affianca ai webinar di Orientamenti, che portano nelle aule testimonianze dirette di donne nel mondo del lavoro e dello sport, e alle iniziative per incoraggiare le ragazze a scegliere percorsi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)”.

“Inoltre, vale la pena di ricordare che la Regione Liguria è un esempio virtuoso perché siamo ad oltre il 60% di dipendenti donne e oltre il 60% dei vertici quindi soprattutto i direttori ed i dirigenti” conclude.