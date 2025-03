Pietra Ligure. Ammonta a 4 milioni di euro lo stanziamento che riceverà la provincia di Savona, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 12 interventi, immediatamente cantierabili, di: rigenerazione urbana, edilizia scolastica ed edilizia residenziale pubblica.

Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, l’assessore regionale competente Marco Scajola ha illustrato i lavori di fronte ai rappresentanti dei Comuni finanziati.

“Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche dando nuovo impulso anche all’edilizia scolastica e a quella residenziale – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola -. 12 interventi per 4 milioni di euro testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo, ma anche la volontà di garantire nuovi alloggi a chi ne ha bisogno e scuole migliori ai nostri giovani”.

“Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i Comuni del savonese investendo circa 10 milioni di euro, aprendo decine di cantieri e, di conseguenza, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Continueremo sulla stessa linea anche con questi nuovi finanziamenti dando attenzione alle città litoranee, con interventi a Pietra Ligure, Albenga, Savona e Albissola Marina, così come alle aree interne con lavori del Fondo strategico regionale in diverse valli da est a ovest del territorio savonese”.

Nel dettaglio: otto saranno gli interventi di rigenerazione urbana (1,8 milioni di euro), 3 quelli di edilizia scolastica (1,1 milioni di euro) e uno di edilizia residenziale pubblica per (1,1 milioni di euro).

Gli interventi di rigenerazione urbana sono stati individuati tra quelli cantierabili con livello di progettazione esecutiva nell’ambito nella graduatoria del Piano annuale di rigenerazione urbana approvato a ottobre 2024 o inseriti nel Programma triennale del Fondo strategico regionale approvato nel luglio scorso.

Quelli di edilizia scolastica riguardano interventi con progettazione esecutiva e di manutenzione straordinaria cantierabili nel 2025 e inseriti nella piattaforma dell’edilizia scolastica, quelli di edilizia residenziale pubblica il completamento di interventi già in corso e finanziati con FSC o PNRR.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Rigenerazione urbana

Albissola Marina: miglioramento estetico funzionale di corso Bigliati (€ 230.000)

Castelvecchio di Rocca Barbena: rigenerazione urbana piazza dell’Oratorio e vicoli antistanti in frazione Vecersio (€ 237.500)

Cosseria: recupero area pubblica con rifacimento campetto sportivo (€ 220.000)

Dego: riqualificazione piazza Botta – lotto 1 (€ 235.000)

Nasino: accessibilità e fruizione sito areale del castello del Carretto di Balestrino (€ 211.851,33)

Pallare: creazione nuova biblioteca e area di servizio (€ 250.000)

Testico: riqualificazione pavimentazione e sottoservizi centro storico (€ 235.000)

Villanova d’Albenga: miglioramento viabilità e campo da calcio a 5 (€ 225.000)

Edilizia scolastica:

Albenga: manutenzione straordinaria edificio scolastico Paccini (€ 477.850)

Altare: lavori efficientamento energetico all’istituto scolastico (€ 332.500)

Pietra Ligure: manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche scuola Nicolò Martini (€ 251.376,84)

Edilizia residenziale pubblica:

Arte Savona: efficientamento energetico del fabbricato sito in via Fontanazza 13-15 a Savona (€ 1.045.000).

