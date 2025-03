Riapertura di ponte Italia 61 e accessi al Punto di primo intervento, “Più Cairo” interroga la maggioranza

Cairo Montenotte. Sono ripresi da una settimana i lavori al ponte Italia 61. Dopo l’alluvione dello scorso ottobre il cantiere si è concentrato sul greto del fiume per ripristinare i danni del maltempo ed ora si sta nuovamente operando per il consolidamento delle pile.

Il gruppo di minoranza “Più Cairo” ha presentato un’interrogazione in merito, visto che la riapertura del ponte e della viabilità prevista lo scorso 4 agosto e poi posticipata in autunno sembra ancora lontana ad oggi.

“Chiediamo innanzitutto se la data di fine lavori dei 120 giorni dal 28 novembre scorso, comunicata nel consiglio comunale dello stesso giorno (ovvero intorno gli inizi di aprile) è ad oggi confermata, al fine di dare una giusta e doverosa comunicazione attesa ormai da tempo dalla cittadinanza. Se invece la data di fine lavori dovesse ulteriormente essere prorogata, se ne richiede la motivazione unitamente ad un cronoprogramma dei lavori che indichi e giustifichi la prevista ultimazione”, scrivono i consiglieri Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

Sempre dallo stesso gruppo di minoranza la richiesta al sindaco e alla giunta di farsi portavoce all’Asl e alla Regione Liguria per modificare l’accesso delle ambulanze al Ppi del San Giuseppe, visto che nel 2024 sono stati 6484 (mille in più dell’anno precedente) gli accessi in auto presentazione al Punto di primo intervento. “Visto il potenziale della struttura sarebbe auspicabile che i codici bianchi, verdi e gialli non complessi fossero dirottati a Cairo”, scrivono i consiglieri.