Rendiconto 2024 del Comune di Alassio: risultato di Amministrazione vicino ai 18 milioni di euro e avanzo di oltre 4,4 milioni

Alassio. È stata approvato ieri (27 marzo) in consiglio comunale, con votazione favorevole da parte della maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di opposizione, il Rendiconto 2024 del Comune di Alassio. Come illustrato dall’assessore al Bilancio Patrizia Mordente, “il Rendiconto chiude con un totale a pareggio di 52.596.496,96 euro in merito agli accertamenti ed impegni, e per 61.584.109,41 euro in merito agli incassi e i pagamenti”.

“Di grande rilievo – sottolinea l’assessore Mordente – sono il risultato di Amministrazione, che supera i 17 milioni e mezzo di euro, e il totale di avanzo disponibile, che sfiora i 4 milioni e mezzo di euro e che permette oggi alla nostra Amministrazione Comunale di portare avanti nuove importanti opere pubbliche. Mi riferisco in primo luogo al parcheggio pluripiano che verrà realizzato di fianco alla stazione ferroviaria, e ad altri lavori quali il completamento dell’intervento di Parco San Rocco, l’intervento presso lo Stadio Ferrando, la climatizzazione dell’RSA Giacomo Natale, un nuovo intervento che interesserà l’area cimiteriale e la realizzazione dei bagni pubblici in Viale Gibb”.

“Tale avanzo – prosegue l’assessore Mordente – è il risultato di quanto è stato fatto da questa Amministrazione Comunale durante gli esercizi passati e in particolare è dovuto al risparmio di cui l’ente può oggi beneficiare grazie alla chiusura di alcuni dei pesanti contenziosi ereditati, da ultimo il contenzioso “Fincos”. Tutto questo ha permesso una sensibile riduzione degli accantonamenti al “Fondo contenzioso”, che attualmente ammonta a 4.615.000,00 euro. Ancora per quanto riguarda la parte accantonata, il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è pari a 5.756.450,37 euro ed è calcolato in base alla normativa vigente”.

“Un accenno va anche fatto al saldo finale di cassa, pari a 18.394.495,95 euro al 31 dicembre: se si confronta con il saldo di cassa dell’esercizio precedente si evidenzia un sensibile incremento, pari a oltre 6 milioni di euro, scaturito dal fatto che nell’esercizio in esame sono stati riscossi gran parte dei finanziamenti PNRR, regionali e statali, risultato dell’assiduo lavoro da parte del nostro Ufficio Tecnico. Desidero sottolineare che questo ottimo Rendiconto, presentato oltre un mese prima della scadenza di legge, è stato reso possibile con il prezioso contributo dell’Ufficio Ragioneria, che ringrazio sentitamente, e con la cooperazione di tutti gli Uffici Comunali, che hanno operato come sempre in stretta sinergia con la nostra Amministrazione.”

Tra i restanti dati che emergono dal Rendiconto 2024 del Comune di Alassio, si evidenzia che il Conto Economico presenta un risultato positivo di 2.748.746,36 euro, determinato principalmente dalle seguenti motivazioni: decremento del fondo contenzioso, quota annua degli ammortamenti; saldo algebrico del riaccertamento dei residui attivi e passivi; applicazione di avanzo di Amministrazione 2023 sul bilancio di esercizio 2024; per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, esso presenta un totale a pareggio delle attività e passività di 137.650.662,05 euro, che include un patrimonio netto pari a 92.087.593,58 euro.