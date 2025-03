Regione ospite al Mipim 2025: presentato a Cannes il progetto di riqualificazione di Villa Zanelli

Cannes. Il capo di gabinetto del presidente della Regione Marco Bucci, ammiraglio Massimiliano Nannini, è intervenuto nel corso del Mipim 2025 di Cannes, l’evento annuale che riunisce nella città della Costa Azzurra investitori, sviluppatori, istituzioni pubbliche e professionisti del settore immobiliare. La Liguria è stata l’unica regione italiana a partecipare e a intervenire alla conferenza ufficiale Italia del Mipim, nello specifico nel panel “Digital & Logistic Infrastructures – Italy, the gateway to Europe”.

Si è parlato tra le altre cose dei due progetti di riqualificazione portati avanti dalla Regione Liguria: Villa Zanelli e il Waterfront della Spezia.

Grazie all’impegno della Regione Liguria, Villa Zanelli, uno dei migliori esempi di stile liberty in Italia, è stata completamente ristrutturata restituendo dopo tre anni di lavori un importante patrimonio architettonico a cittadini e turisti. Il Waterfront della Spezia, forte della sua vicinanza a borghi come Porto Venere e Lerici, rappresenta inoltre un punto strategico per il turismo nautico e lo sviluppo economico. Il progetto del Waterfront vede un mix di spazi pubblici e privati, con focus sulla sostenibilità e valorizzazione del territorio, e con la creazione di una stazione marittima per navi da crociera.

“La Liguria è una regione strategica dove innovazione, digitalizzazione e bellezza si incontrano – ha detto l’ammiraglio Nannini -. Oltre a essere una meta turistica d’eccellenza, è un crocevia per il commercio internazionale grazie ai porti di Genova, La Spezia e Savona e alle moderne infrastrutture, come la nuova diga di Genova. Qui si inseriscono i lavori di riqualificazione di Villa Zanelli e del Waterfront della Spezia. L’economia cresce nei settori della logistica, alta tecnologia, turismo e sostenibilità, con Genova come hub digitale globale, pronta ad accogliere investitori per costruire il futuro”.

Regione Liguria è presente alla manifestazione, in corso a Cannes dall’11 marzo fino a domani, venerdì 14 marzo, con Liguria International all’interno del grande stand di ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.