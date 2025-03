Regione Liguria, approvata la convenzione con l’ordine degli assistenti sociali per la formazione continua relativa al triennio 2023-2025

Genova. È stata approvata in Giunta la convenzione tra la Regione Liguria e l’Ordine degli Assistenti Sociali per la formazione continua degli assistenti sociali relativa al triennio 2023-2025. Al fine di garantire un alto standard formativo dell’Assistente Sociale, quale figura centrale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, è stata anche stipulata un’apposita convenzione per definire gli obiettivi, i contenuti generali e le modalità per il corretto svolgimento della formazione al fine di assicurarne l’efficacia formativa, la qualità e l’aderenza ai principi e contenuti della professione, individuando nell’accordo sia gli impegni reciproci sia quelli promozionali, organizzativi e formativi.

In particolare, nello schema di convenzione è stata inserita come priorità la ricognizione delle necessità formative della professione, anche secondo le indicazioni definite dal Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2024-2026.

“Il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) della Liguria 2024-2026 – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò – prevede l’individuazione di nuove professionalità per gestire i servizi sociali. Tra queste ci sono gli assistenti sociali, che promuovono l’autonomia e il benessere dei cittadini in difficoltà”.

“Gli assistenti sociali, infatti, mettono in relazione i cittadini con le risorse istituzionali e solidaristiche, supportano le persone in condizione di vulnerabilità o di disagio sociale e promuovono opportunità per migliorare le condizioni di vita della persona e delle comunità. Lavorano nei servizi sociali per minori e famiglie, adulti, anziani e disabili dei Comuni, in servizi di salute mentale, servizi per le dipendenze, aziende ospedaliere e servizi di continuità e cura delle ASL, nonché negli enti del Terzo Settore; operando sia a livello progettuale che in termini di presa in carico. Ed è per questo che nella nuova convenzione abbiamo inserito una ricognizione delle necessità in base alle indicazioni fornite dallo PSIR”, conclude l’assessore.

“In rappresentanza del consiglio dell’ordine degli assistenti sociali liguri – conclude Claudia Lanteri, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Liguri – esprimo grande soddisfazione per la delibera approvata in merito alla convenzione per la formazione continua della comunità professionale degli assistenti sociali. Gli assistenti sociali devono assolvere un obbligo formativo per esercitare la professione. I fenomeni sociali e i modelli organizzativi dei servizi sociali e sanitari sono in continuo mutamento e necessitano di professionisti formati, competenti e aggiornati. È quindi interesse del Consiglio dell’ordine degli assistenti sociali avviare iniziative di formazione insieme a Regione Liguria per assicurare professionisti e servizi di qualità”.