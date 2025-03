Regione, Ioculano (PD): “Una commissione urgente sul buco di bilancio sanitario per fare finalmente chiarezza”

Liguria. “Visto l’ennesimo tentativo della giunta di fuggire al confronto, con la decisone del presidente Bucci e della maggioranza di non portare subito in aula la discussione sul buco di bilancio in sanità, insieme a tutte le opposizioni in consiglio abbiamo presentato la richiesta di una commissione sanità urgente per avere finalmente le risposte che ad oggi non sono mai arrivate”. Così il consigliere regionale e vice presidente commissione sanità Enrico Ioculano dopo la mancata discussione in aula di oggi del deficit sanitario.

Proprio questa mattina, infatti, il capogruppo PD Armando Sanna aveva contestato la reale entità del buco di bilancio e poi aveva chiesto chiarezza sul buco di bilancio nella sanità ligure, ma tale richiesta non era stata accolta immediatamente: “Abbiamo chiesto la convocazione immediata di un ufficio di presidenza integrato per avere riposte sui 62milioni di euro di buco di bilancio sanitario certificati da una delibera approvata giovedì scorso. Ma Bucci contraddice se stesso, e dopo essersi detto disponibile a discuterne in aula anche subito, vota contro la convocazione immediata dell’Ufficio presidenza integrato, non permettendo così il confronto e impedendo al consiglio di poter discutere in modo democratico e fare finalmente chiarezza su un bilancio sanitario sempre più contraddittorio”.

Ancora Ioculano: “Ci troviamo di fronte a continue contraddizioni di Bucci e Nicolò sul valore del disavanzo sanitario di Regione Liguria, che con la delibera di giunta 121 del 2025 attestano a 62 milioni di euro. Per questo durante la commissione chiediamo l’audizione dell’assessore alla sanità Niccolò e dei direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere per capire come stanno predisponendo i bilanci di previsione e quali difficoltà stanno riscontrando. Perché dalle parole dell’assessore Nicolò e dal presidente Bucci ci sono cifre che non tornano e non si può continuare a tergiversare su una voce che incide fortemente sulle condizioni di vita dei cittadini e sul loro diritto alla cura”, conclude Ioculano.