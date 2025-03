Referendum, si vota l’8 e 9 giugno. Il 25 e 26 maggio Sassello alle urne per il nuovo sindaco

Liguria. Si terrà l’8 e il 9 giugno l’election weekend per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro.

I cinque quesiti riguardano la concessione della cittadinanza italiana con 5 anni di residenza anziché 10, lo stop ai licenziamenti illegittimi, l’aumento dei risarcimenti per chi viene licenziato da una piccola impresa, il ripristino dell’obbligo di causale per il ricorso ai contratti a tempo determinato, il ritorno alla responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro negli appalti.

I promotori invitano a votare sì in modo da cancellare le leggi in questione. Se l’affluenza non supera il quorum del 50%, il referendum è nullo.

Il settimana di giugno non sarà l’unico appuntamento elettorale a cui i liguri saranno chiamati a partecipare. Il 25 e 26 maggio, infatti, si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali di cinque comuni: Genova, Sassello, Orero, Rossiglione e Vallecrosia. L’unico con possibilità di ballottaggio è Genova: in questo caso il ballottaggio si terrà proprio l’8 e 9 giugno.

A Sassello, unica località del savonese al voto, si va alle urne a seguito delle dimissioni del sindaco Marco Dabove avvenute a luglio dello scorso anno.