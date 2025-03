Referendum 2025, Pasa (Cgil): “L’8 e il 9 giugno andate a votare per 5 “si”. Così la nostra provincia avrà la svolta che merita”

Savona. “Andare a votare il prossimo 8 e 9 giugno per i 5 referendum e votare 5 “si” è la chance definitiva per dare a questo Paese e a questa Provincia la svolta che si meritano”, con queste parole, Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, lancia un appello.

“I recenti dati ISTAT su occupazione 2024 in provincia di Savona ci dicono chiaramente che sono necessarie politiche profondamente diverse da quelle messe in campo fino ad oggi. Perché? Perché il lavoro in Provincia di Savona continua ad essere troppo precario, povero, insicuro e di bassa qualità”, aggiunge.

“Nel 2024 cala l’occupazione dipendente meno 4659 unità rispetto al 2023, il tasso di occupazione è il più basso della Regione Liguria 63,3%,il tasso di disoccupazione è il più alto della Regione 5,9%, il tasso di inattività più elevato della Liguria pari al 32,7%. Inoltre per il terzo anno consecutivo( 2022,2023 e 2024) i nuovi occupati in Provincia di Savona sono per il 92% precari e per il 47% part time”, prosegue Pasa.

“Dovrebbero essere anche le Imprese a ” promuovere” i 5 referendum , perché la situazione se continua a peggiorare avrà effetti negativi anche per le aziende che ” precipiteranno” in tema di competitività – conclude – anche la politica locale dica da che parte sta , a partire dagli amministratori locali”.