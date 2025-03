Reazione Baia Alassio contro il Dego, Sardo: “Valori differenti ma campo difficile, si passa anche da gare sporche”

Prosegue la corsa alla Promozione della Baia Alassio. Il ruolino di marcia delle vespe è notevole: 16 vittorie, 7 pareggi e solo 1 sconfitta. Ma non basta, perché il Camporosso e l’Ospedaletti seguono rispettivamente a -2 e -3. Questa domenica una vittoria di misura sul campo del Dego in rimonta. Al rigore per i locali realizzato da Rebella al 52′ hanno risposto Mehmetaj al 53′ e Paltrinieri all’83’.

“Bisognava sicuramente chiudere prima questa partita – commenta mister Enrico Sardo -. Abbiamo fatto più fatica del previsto ma il campo non ci permetteva di giocare. I valori in campo erano differenti e loro giustamente hanno impostato una gara difensiva. Si passa anche da queste partite ‘sporche’. Siamo usciti indenni e sono contento”.

In settimana erano arrivate le pesanti squalifiche a Di Mari (sei giornate) e Gibilaro (tre giornate) che si sono aggiunte agli infortuni. Numerose assenze che fanno rispondere al mister che “il punto di forza è l’organico perché continuiamo a perdere pezzi tra squalifiche e infortuni, però chi entra dà sempre risposte positive”.

Domenica al Ferrando una possibile sliding door della stagione contro l’Ospedaletti: “Prima dobbiamo fare la conta dei feriti, poi vedremo come impostarla. Penso che ci sia poco da preparare a livello motivazionale. Siamo contati ma non vogliamo né scuse né alibi“.