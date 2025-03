Rassegna “Talk Musica e Ambiente” a Loano, il 28 marzo incontro con Enrico de Angelis

Loano. Venerdì 28 marzo a Loano torna la rassegna TALK Musica e Ambiente curata dai giovani di YEPP Loano nell’ambito del progetto “Riprendiamoci il futuro”, promosso da Comune di Loano e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il bando “Giovani in Biblioteca” e dalla Fondazione A. De Mari nell’ambito del progetto “Scuola come casa”.

Alle 21 nella biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si svolgerà il quarto talk dedicato a temi musicali. I giovani hanno scelto come ospite per la puntata del podcast “Storia e storie di musica” il giornalista e critico musicale Enrico de Angelis autore del libro “Coltivo una rosa bianca. Antimilitarismo e nonviolenza in Tenco, De André, Jannacci, Endrigo, Bennato, Caparezza” (Volo Libero editore, 2020).

I giovani della redazione del podcast accoglieranno nel pomeriggio l’autore e registreranno l’intervista. La sera alle 21 condurranno il talk pubblico rivolto alla cittadinanza.

Un insieme di valori che storicamente la canzone d’autore ha saputo divulgare, permeando la sensibilità di intere generazioni, è quello dell’antimilitarismo, del pacifismo, della nonviolenza, dell’antirazzismo. In questo libro, Enrico de Angelis esplora da questa visuale il repertorio di sei grandi e amati cantautori italiani che hanno cantato questi temi in maniera massiccia e continuativa. Il titolo, chiara metafora di pace, riprende una canzone di Sergio Endrigo che mette in musica versi del celebre poeta cubano José Martì. Il libro è arricchito dai ritratti di Tenco, De André, Jannacci, Endrigo firmati da Milo Manara e quelli di Bennato e Caparezza sono opera di Massimo Cavezzali. L’autore devolve i proventi di questo libro al Movimento Nonviolento.

Giornalista, storico della canzone, Enrico de Angelis ha operato all’interno del Club Tenco dall’anno di fondazione, il 1972, e ne è stato per vent’anni il direttore artistico. Nel campo della canzone d’autore, espressione coniata per la prima volta da lui stesso, ha curato innumerevoli pubblicazioni, dischi, rassegne, lezioni, incontri pubblici, programmi radiofonici.