Rally storici, è del carcarese Valter Gandolfo la regia della nuova “Coppa 127”

Carcare. E’ anche merito di un carcarese se il rombo delle “vecchiette” continuerà ad affascinare, nell’Italia del nord e del centro, gli appassionati di motori che hanno fatto la storia dei rally. Grazie ad una passione che dura da oltre quarant’anni, Valter Gandolfo è riuscito ad affidare l’organizzazione della Coppa 127 alla Michelin, la casa di pneumatici che da tempo aveva abbandonato la produzione di gomme per le competizioni delle piccole e storiche Fiat.

Negli ultimi anni, infatti, le 127 da corsa si aggrappavano all’asfalto con battistrada di una nota marca italiana, ma ora si cambia e si sta predisponendo il programma del nuovo trofeo che vedrà una decina di tappe, da Arezzo all’Isola d”Elba passando per Sanremo e i Monti Savonesi.

Grazie al sostegno di Mario Cravero di Area Gomme della Michelin, Gandolfo è riuscito a dare nuova vita ad una competizione dal fascino intramontabile, ovvero quella di istituire la Coppa dedicata alle sue amate 127 nei rally storici che si disputeranno nel 2025. Senza la sua voglia di proseguire questa avventura le utilitarie iconiche della Fiat sarebbero probabilmente andate in pensione anche sul piano sportivo.

E di vecchiette il carcarese ne ha ben tre, una più fiammante dell’altra. Proprio nei giorni scorsi le ha fatte scorrazzare in una “prova speciale” a Roccavignale con l’aiuto del noto preparatore Massimo Allegranza, uno dei padri della 127 da corsa, e dell’amico Mauro Parodi.

La prima gara di Gandolfo, marmista di professione, è stata nel 1984 e, come lui stesso ammette, “è una passione che non riesco a mettere da parte. Per questo motivo, quando ho capito che l’organizzazione del Trofeo si stava perdendo, ho cercato qualcuno che potesse aiutarmi a far proseguire quella che, per molti, è una devozione sportiva”.