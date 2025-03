Raccolta porta a porta Savona, l’assessore Pasquali: “Per lo spazio dei mastelli condominiali nessuna spesa in più per i cittadini”

Savona.”Per lo spazio dei bidoni condominiali non ci saranno ulteriori spese a carico dei cittadini. Ci sono state delle notizie riportate in maniera non corretta”. L’assessore Barbara Pasquali rassicura i consiglieri comunali sulle nuove modalità di raccolta differenziata durante la seduta di questo pomeriggio dopo la presentazione dell’interpellanza del Movimento Cinque Stelle.

“Da diversi cittadini – ha spiegato il consigliere comunale Fedeerico Mij – ci è stato riferito che con la nuova modalità di raccolta dovranno fare due cose: adoperarsi per ricavare uno spazio adeguato nel condominio e anche sostenendo il pagamento del suolo pubblico o affittare un’area privata, si dovranno autogestire o assumere una persona a proprio carico per esporre i bidoni alle 6 del mattino. Chiediamo se l’amministrazione è a conoscenza di quanto detto”.

Pasquali ha ancora precisato: “Il nuovo servizio sta andando avanti, sono già state installate due tensostrutture, una a Legino e l’altra in piazza del Popolo”.

A partire dal 19 marzo inizieranno le riunioni con gli utenti della Tari sia per le informazioni sul nuovo servizio che sulla consegna dei kit. L’avvio della nuova modalità è prevista entro la fine di aprie.

“Da quanto risulta agli uffici, i tecnici della società stanno incontrando gli amministratori di condominio. Non c’è assolutamente nessuna intenzione di far pagare la tassa di suolo pubblico qualora non ci fosse la possibilità di ospitare i mastelli condominiali”.

“Ribadiamo che è ancora in fase di studio, sono ancora in corso i sopralluoghi. Dovremo avere un report per riferire in una commissione ad hoc”, ha concluso Pasquali.

Mij ha controreplicato e chiesto di ampliare la fascia oraria per l’esposizione: “Era importante mettere un punto fermo su queste voci che provenivano da amministratori di condominio. Chiediamo che si possano esporre i bidoni anche oltre alle 6”.