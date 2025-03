Raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e campagna tesseramenti: il 28 marzo nuovo gazebo di FdI Loano

Loano. Dopo il successo del primo appuntamento, che ha visto oltre 170 adesioni, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia di Loano ha organizzato per venerdì 28 marzo in via Stella un altro incontro dedicato alla raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e al tesseramento al partito.

L’evento vedrà la partecipazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Rocco Invernizzi e del coordinatore provinciale Claudio Cavallo. Sarà “un’occasione per rafforzare la presenza del partito sul territorio e rinnovare il dialogo con i cittadini”.

Tra i promotori dell’iniziativa: Luca Steffanina, Giovanni Tognini, Emanuele Meme Zilocchi, Davide Filippi, Daniela Crudo Panizza, Antonella Tosi e Mirko Zambarino.

L’incontro è aperto “a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al partito e condividere le sue battaglie per la sicurezza e il territorio”.