Celle, raccolta differenziata: si parte con il cambio di giorni per la raccolta di plastica

Celle Ligure. Si cambia e si parte. Con l’esposizione dei sacchi di plastica la domenica sera e il ritiro, il lunedì. Cambiamento anche per il “secco”, ma solo per chi usa i mastelli. Esposizione il martedì e ritiro il mercoledì. Nulla cambia per chi lo conferisce nei bidone.

Quindi non più sacchi della plastica esposti il martedì per essere raccolti il mercoledì, ma la domenica per essere portati via il lunedì. Novità anche per il “secco”, per chi non lo conferisce nei bidoni ma nei mastelli. In questo caso, infatti, il giorno di esposizione sarà il martedì e il ritiro il mercoledì, come detto, per chi ha i mastelli. Nulla cambia per il “secco”, per chi lo conferisce nel bidone e può farlo in qualsiasi giorno.

Due serate in Sala Arecco aperte alla cittadinanza saranno dedicate al metodo di raccolta differenziata il prossimo 3 e 13 marzo “per fare il punto sulla situazione sulla gestione dei rifiuti, dobbiamo tenere un po’ più alta l’attenzione perché stiamo un po’ perdendo di percentuale dí raccolta. Quindi faremo un riassunto su come va fatta, sulle problematiche, su cosa verrà introdotto”.

Si potrà partecipare anche collegandosi da remoto a questo link.