Quiliano, due nuovi servizi per la cittadinanza: lo Sportello dell’Informatica e il Progetto Facilitatore Digitale

Quiliano. La Città di Quiliano annuncia l’apertura del nuovo Sportello dell’Informatica disponibile su prenotazione ogni giovedì dalle 9 alle 12 presso la Sede Comunale al piano 1 stanza n. 61. Per usufruire del servizio, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare chiamando il numero 019/9247319, attivo dal martedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Il nuovo servizio “è pensato per offrire supporto e assistenza a tutti i cittadini che necessitano di informazioni o di aiuto nell’utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione dal Comune”.

Annunciata anche l’adesione al progetto sperimentale “Rete facilitatori digitali” gestito dalla Regione Liguria,, finanziato con fondi PNRR e proposto alla Città di Quiliano da AUSER Savona Aps. Questo sportello sarà disponibile dal 2 aprile 2025 presso il locale comunale in Via Diaz n. 77 a Valleggia ogni martedì dalle 9.00 alle 12.00.

Ai nuovi servizi attivati si potrà accedere liberamente e gratuitamente, nel rispetto della normativa sulla privacy, a diverse tipologie di supporto, tra cui: aiuto all’utilizzo autonomo di APP, posta elettronica, video-chiamate e conferenze, social network, protezione dei dati personali sia sugli smartphone che su altri dispositivi; assistenza all’invio di richieste telematiche al Comune (ad esempio domande per l’iscrizione ai servizi come il trasporto scolastico) ed all’accesso a Certificati disponibili sull’anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

E ancora: assistenza per SPID e CIE, supporto nella procedura di richiesta di rilascio da ente autorizzato, il recupero delle credenziali o la risoluzione di problematiche relative alla carta d’identità elettronica; rinnovo della tessera sanitaria, per supportare i cittadini nel completamento delle pratiche necessarie per il rilascio del documento sanitario e accesso ai portale di prenotazione disponibili in rete.

“Siamo entusiasti di poter offrire questi nuovi servizi, che mirano a migliorare l’accesso alle informazioni e alla digitalizzazione dei servizi comunali, garantendo al contempo un supporto personalizzato e diretto ai cittadini.” dichiara l’assessore all’Informatica Silvia Giusto.