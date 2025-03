Punto nascite Santa Corona, Jan Casella (AVS): “Da Bucci zero atti per riaprirlo, ha vinto facendo promesse”

Provincia. “Il mio impegno per riavere un Punto Nascite a Pietra Ligure è totale, ma a causa delle troppe promesse fatte da Bucci siamo di fronte al rischio che ciò non accada”. Così Jan Casella, consigliere regionale di minoranza del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuto nel corso del primo episodio della terza stagione del podcast di IVG “La Telefonata” sul tema della sanità savonese.

Secondo Casella, “sono state fatte tante promesse, comprese quelle che riguardano il pronto soccorso di Albenga e l’ospedale di Cairo. Per quanto riguarda il Punto Nascite del Santa Corona, al momento gli atti stanno a zero. Mi auguro che le promesse di Bucci non restino solo parole. Come ho già fatto nei mesi scorsi, continuerò a sollecitare il presidente affinché venga riaperto il Punto Nascite di Pietra, una promessa che era stata fatta anche dall’ex governatore Giovanni Toti”.

Il consigliere regionale ha anche voluto “esprimere tutta la mia gratitudine e solidarietà ai comitati Nascere a Pietra, Senza Pronto Soccorso si muore e chi da anni porta avanti le battaglie per la sanità in Valbormida”.

Oltre alla sanità, l’esponente di AVS si è soffermato anche sulla figura di Marco Bucci, definita da Casella come “un teatrante, un provocatore”.

Per il consigliere regionale, “l’arroganza e la verve di Bucci, che forse fanno parte del suo personaggio, lo portano a utilizzare la prima provocazione che gli capita per distogliere l’attenzione dalle questioni più delicate. E, come è successo con il termovalorizzatore, dobbiamo essere bravi noi, consiglieri di opposizione, a non cadere nelle sue provocazioni. Dobbiamo, invece, rispettare il mandato che ci è stato dato dai cittadini e portare avanti le istanze dei liguri, senza farci distrarre dal gioco di Bucci”.

L’ex sindaco di Genova, Marco Bucci, è riuscito a conquistare una vittoria tutt’altro che scontata alle ultime elezioni regionali, soprattutto considerando la maxi-indagine che ha travolto l’ex governatore Giovanni Toti e la sua giunta di centrodestra. Alla fine, Bucci si è rivelato la carta vincente, superando il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, con un margine di poco più di un punto percentuale, che corrisponde a meno di diecimila voti di scarto.

Una sconfitta a dir poco di misura, che ha lasciato l’amaro in bocca anche nel ponente savonese, dove Casella è di casa. Ma allora, come ha fatto il centrosinistra a perdere le ultime elezioni regionali?

Nel corso del podcast, Casella ha provato a rispondere: “Il primo problema è in casa del centrosinistra – ha detto il consigliere regionale -. La scelta tardiva di un ottimo candidato presidente, quale è Andrea Orlando, così come la composizione della colazione, arrivata troppo tardi nonostante le avvisaglie, come le indagini e le divisioni nel centrodestra. Inoltre dovevamo far capire ai liguri l’idea di Liguria che avevamo”.

Secondo il consigliere alassino, nel ponente savonese, dove Bucci ha fatto il pieno di voti (con rare eccezioni, come Savona), l’ex sindaco di Genova “era meno conosciuto ed è passata l’idea del manager che si presta alla politica. Questo ha fatto breccia nel ponente ligure. Bucci ha avuto la capacità di scollegare sé stesso dal mondo di Toti. E ha vinto promettendo tutto ovunque”.

E per Casella questa motivazione è alla base anche della sorprendente sconfitta del centrosinistra ad Albenga alle ultime elezioni regionali. La stessa città che pochi mesi prima aveva eletto un sindaco di centrosinistra. Eppure anche qui Bucci è riuscito a fare il pieno di voti: nonostante le pesanti frizioni che si erano registrate nel corso degli ultimi anni tra la Regione guidata da Giovanni Toti e l’amministrazione ingauna, ma anche dopo le tante iniziative del Comitato Senza Pronto Soccorso Si Muore (come la grande marcia per l’ospedale di Albenga).

“Questo – ha detto ancora Jan Casella nel corso della Telefonata – , però deve essere uno stimolo per il centrosinistra. Perché La politica non la si può fare promuovendo il programma elettorale a una settimana dal voto. Bisogna stare sul territorio tra la gente già da subito. È da quando sono stato eletto che sto continuando a girare sul territorio. Non bisogna illudersi che basti una campagna elettorale decente per ribaltare le sorti di un esito elettorale”.