Punto nascite Santa Corona, Invernizzi (Fdi): “Sulla sanità grandi progressi in solo 4 mesi, nessuno ha la bacchetta magica”

L’apertura della della Casa di Comunità ad Albenga ed in altre province liguri, l’abbattimento delle liste d’attesa con un miglioramento generale dei servizi, risorse destinate al Santa Corona grazie ai fondi regionali. In quattro mesi sono stati fatti passi da gigante. Nessuno ha la bacchetta magica, ma si lavora per rendere ancora più efficiente il servizio sanitario regionale”.

E’ arrivata da Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione la risposta a Jan Casella, consigliere di Avs che lamenta il ritardo nella riapertura del Punto nascite al Santa Corona.

“Casella deve ricordare che questa nuova amministrazione è al lavoro da ottobre e molti obiettivi sono stati raggiunti con grande impegno e costanza. Il lavoro – sottolinea Invernizzi – non è concluso, ma appena iniziato”.

“Non si possono fare miracoli o risolvere problemi schioccando le dita, ma intervenendo con una programmazione seria e soprattutto produttiva che riguarda la provincia di Savona come le altre tre province liguri”.

“Casella può stare tranquillo che l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò è un bravo professionista e saprà dare risposte concrete alle esigenze della comunità del Ponente” conclude Invernizzi.