Pulizia ambientale all’ex base Nato: appuntamento domenica 30 marzo

Calice Ligure. Al via l’iniziativa “Partiamo dalla base”. L’idea di questa iniziativa nasce per iniziativa di Plastic Free e vede coinvolti insieme al Comune di Calice Ligure FOR e Sfuso Diffuso – Calice Ligure.

La giornata e’ dedicata alla pulizia di una delle aree più frequentate dai bikers e amanti dell’outdoor, l’ex base NATO di Pian dei Corsi.

“Il Comune di Calice Ligure – si legge in una nota – sposa con piacere ogni iniziativa che possa sensibilizzare tutti coloro che quotidianamente a vario titolo frequentino, apprezzino e lavorino nel nostro territorio comprendano l’importanza di fare crescere in maniera proporzionale promozione e presenze con un’adeguata e necessaria responsabilità verso il territorio nel quale si opera e ci si muove. Sappiamo bene che non possa essere un singolo evento a far prendere coscienza di ciò ma siamo convinti che sia a piccoli passi che si raggiungono risultati positivi”.

“Come partecipare? Iscriviti inquadrando il QR code sulla locandina. Coinvolgi più amici possibile (i bambini sono i benvenuti, accompagnati da un adulto!) Raggiungi il punto di ritrovo ottimizzando i mezzi: lascia l’auto alla prima pala eolica prima della Base NATO e fai una breve camminata di 10 minuti, oppure vieni in bici. Ci troviamo alle 15:00 muniti di guanti da giardinaggio o bricolage e borraccia d’acqua. Ti aspettiamo domenica 30 marzo alle ore 15”, concludono.