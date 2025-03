Protezione Civile di Celle, Marco Mordeglia nuovamente eletto presidente

Celle Ligure. Un gruppo di volontari, sempre pronti a scattare per il paese e non solo. La Protezione Civile di Celle. Proprio ieri, 28 febbraio, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali dell’Associazione. Marco Mordeglia è stato riconfermato al vertice. Sarà ancora presidente. Ecco come è formato il nuovo consiglio che sarà in carica fino al 2027.

Marco Mordeglia, presidente. Antonio Rebagliati, vice.

Segretario, Massimo Erminio.

Tesoriere e responsabile dei mezzi, Marco Giordano.

Fabio Leone, consigliere vice segretario. Samantha Rotundo, consigliere responsabile del vestiario. Ornella Rotundo, consigliere responsabile della sede.

Revisori dei conti: Gabriella Bagnato e Elena Mordeglia.