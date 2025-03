Pronta all’inaugurazione la nuova sede dell’associazione Andora Giovani

Andora. Dopo un anno di lavoro e molte iniziative, l’associazione Andora Giovani compie un nuovo passo avanti e inaugura la sua prima sede. Situata nel cuore di Andora, in vico sant’Andrea, (Parco delle Farfalle) e condivisa con altre associazioni locali, sarà inaugurata, venerdì 22 marzo, alle 18 con un momento di festa aperto a tutti: giovani, famiglie, istituzioni e cittadini interessati a conoscere da vicino Andora Giovani e le sue attività.

“Un brindisi per festeggiare questo nuovo traguardo con tutti coloro che hanno creduto nel progetto – spiegano dall’associazione – Dalla sua fondazione, nel 2024, l’associazione ha lavorato per creare spazi e momenti di aggregazione, dimostrando che i giovani vogliono essere parte attiva della comunità. Dai primi incontri informali fino agli eventi di grande partecipazione come le gite fuoriporta e le serate culturali, il percorso di Andora Giovani è stato segnato da entusiasmo e voglia di fare. Ora, grazie all’impegno dei suoi membri, alla collaborazione con altre realtà del territorio, e alla disponibilità del Comune di Andora che ha concesso gli spazi, l’associazione può finalmente contare su una sede fisica, un punto di riferimento stabile per il futuro”.

“Ringraziamo il Comune, per la fiducia accordataci fino ad oggi e per la bellissima sede che ci ha concesso. Sarà un punto di incontro per tutti i giovani, un luogo in cui ritrovarsi e sviluppare idee e iniziative per il futuro – ha dichiarato Federico Degola, presidente di Andora Giovani – L’assegnazione di uno spazio fisico rappresenta un passaggio chiave per l’associazione, che potrà ora strutturare al meglio le proprie attività e diventare un vero e proprio polo di aggregazione giovanile. La sede sarà aperta due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 19 alle 23 e sarà un luogo di ritrovo, un punto di riferimento per chiunque voglia contribuire attivamente alla crescita sociale e culturale del territorio”.

L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare le attività future, coinvolgere nuovi giovani e rafforzare il legame con la comunità: “Con questa sede possiamo finalmente strutturare le nostre attività in modo più efficace e dare ai ragazzi un punto di riferimento stabile. È un grande passo avanti per noi e per il nostro obiettivo di rendere Andora più viva e dinamica. Invitiamo tutti a partecipare all’inaugurazione e a scoprire cosa possiamo fare insieme”, ha aggiunto Armando Ficcarelli, segretario e tesoriere di Andora Giovani.