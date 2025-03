Promozione, la Carcarese rimane in corsa per la vetta: battuta la Sestrese, ora lo scontro con la capolista

CARCARESE-SESTRESE 1-0 (89’ Bonifacino)

47’ Mombelloni entra per Brovida

46’ Palla al limite per T. Moretti, che calcia di prima, murato da F. Moretti

45’ 4 minuti di recupero. Cambio per la Sestrese: Di Molfetta prende il posto di Scalzi

44’ GOOOOOOOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un corner, palla a Bonifacino sul secondo palo, che di prima spara in rete. Carcarese in vantaggio!

41’ È il turno di Bonifacino, entra per Poggi

38’ gran botta dal limite di T. Moretti, la palla finisce sopra la traversa

37’ Ripartenza della Carcarese, Casassa per Kosiqi che serve Poggi, quest’ultimo tutto solo in area calcia un diagonale, ma non centra lo specchio

36’ Gran sinistro dal limite di Kosiqi, la sua conclusione esce di pochissimo

31’ Trattenuta su Brovida, ammonito Agostini

29’ Infortunio per Piroli, sostituito da Balestrino

27’ Ammonito Babliuk falloso su Piroli

26’ Un cambio per parte: per la Sestrese Bruzzone esce per Agostini, per la Carcarese Casassa prende il posto di Diamanti

25’ Cross di Nonnis dalla sinistra, svetta Poggi che vorrebbe schiacciarla di testa ma non riesce a colpire

23’ Conclusione dal limite di Prato, Marotta si distende e salva la porta vederstellata

22’ Prima sostituzione per mister Valmati: esce Galluccio, entra Lanza

18’ Babliuk riceve sulla sinistra, entra in are e indirizza sul primo palo, ma il sue destro è debole e non impensierisce Marotta

17’ Punizione di 25 metri, Brovida calcia in porta, ma la sua conclusione è alta

14’ Sugli sviluppi di una rimessa, palla a F. Moretti che colpisce di prima con il sinistro, la difesa devia

4’ Filtrante di Scarfò per Bruzzone che la mette in area piccola, F. Moretti rischia l’autogol, ma per sua fortuna Giribaldi è in posizione e abbraccia il pallone

2’ Sugli sviluppi di un corner, deviazione di Brovida, la palla arriva a Galluccio che di prima prova a sorprendere Giribaldi, ma il portiere è attento e blocca

1’ Kosiqi a terra in area dopo un contatto con un difensore ospite, la Carcarese reclama il rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla

Via alla ripresa, nessun cambio

SECONDO TEMPO

47’ Sinistro dalla distanza di Prato, Marotta si oppone e con la sua parata si chiude il primo tempo

45’ Due minuti di recupero

44’ Poggi serve Brovida che dalla destra entra in area e calcia, palla finisce sull’esterno della rete dando in tribuna l’illusione del gol

43’ Bazzurro lascia partire un tiro a giro dal limite, la sua conclusione si spegne sul fondo

40’ Giallo per Andreoni che colpisce al viso Brovida mentre sta per superarlo

35’ Giallo anche per Bertoni per trattenuta a centrocampo su Piroli

33’ Ammonito Ansaldo che atterra Bertoni nei pressi del vertice sinistro

32’ Angolo di Brovida, Prato prova ad angolarla di testa, palla fuori di poco

29’ Punizione dal limite per la Sestrese, T. Moretti batte sulla barriera, la palla arriva a Bazzurro che ci prova di prima, palla alta di poco

27’ Corner sul secondo palo di Brovida, Prato colpisce di testa ma non centra lo specchio della porta

26’ Crossa Babliuk dalla sinistra, incornata di Kosiqi deviata in angolo

24’ Piroli scambia con Galluccio, al limite si sposta la palla sulla sinistro e calcia: Giribaldi fa suo il pallone

19’ Tegola per la Carcarese: infortunio per capitan Spozio, al suo posto entra F. Moretti

17’ Cross dalla destra di T. Moretti per Curabba che ci prova al volo, palla alta

14’ Triangolazione tra Curabba e Piroli, quest’ultimo ci prova da posizione defilata, Prato spazza via dalla linea di porta

11’ Brividi per la Sestrese! Babliuk riceve un cross dalla destra, ma tutto solo, al centro dell’area, non riesce ad impattare bene il pallone

10’ Incursione sulla sinistra di L. Moretti che lascia sul posto l’avversario e crossa in area, Andreoni sul primo palo manda in angolo

8’ A battere la punizione dal limite va T. Moretti: il suo mancino è centrale e non impensierisce Giribaldi che blocca sicuro

7’ Punizione dal limite per la Sestrese per fallo di Diamanti su Bruzzone

Si parte alle 15:02, Carcarese con la tradizionale divisa biancorossa, Sestrese verde e nera

Carcare. Big match questo pomeriggio al Candido Corrent dove si giocherà Carcarese-Sestrese, seconda forza del campionato contro la terza, una partita decisiva per entrambe le formazioni.

La Carcarese ha un’unica opzione se vuole continuare a sperare nella vittoria del campionato, in vista dello scontro diretto con la capolista Millesimo di sabato prossimo, ovvero aggiudicarsi questi tre punti e poi battere i giallorossi, ora a +3. Un successo che sarebbe molto utile anche in ottica playoff, che non si giocheranno se il gap tra la seconda e la terza in classifica sarà di 7 punti. Una vittoria oggi quindi permetterebbe ai biancorossi di allontanare ulteriormente la Sestrese, ora a -5, e mettersi sempre più al sicuro.

Ma di certo non sarà facile. I biancoverdi, dopo un inizio di campionato turbolento, hanno collezionato punti partita dopo partita: non perdono dal 3 novembre, quando a batterli fu il New Bragno. Da quel giorno 14 vittorie e 5 pari in 19 gare, tra questi anche il successo all’andata con la Carcarese, quando i genovesi si imposero 4-2 in un match molto combattuto.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Diamanti, Prato Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Babliuk, Kosiqi. A disp.: Grenna, Casassa, Croce, Ghirardi, Pirotto, Bonifacino, Marchi, Mombelloni, Moretti F. All. Michele Battistel

SESTRESE: Marotta, Scarfò, Galluccio, Moretti T., Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Bazzurro, Piroli, Curabba, Bruzzone. A disp.: Lo Bianco, Lanza, Agostini, Carninati, Sarno, Calabrese, Zanoli, Di Molfetta, Balestrino. All. Enrico Valmati

ARBITRO: Samuele Marchetti di Chiavari

ASSISTENTI: Andrea Bordone e Gioia Dainese di Chiavari