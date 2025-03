Promozione. Il Pontelungo fa tutto da solo, la Sestrese recupera da 3-1 a 4-3

PONTELUNGO 3 (3′ Sfinjari, 14′ Ardissone, 30′ Caneva) VS 4 (26′ 84′ Balestrino, 67′ Piroli, 94′ Bruzzone) SESTRESE

100′ Termina qua la partita! Il Pontelungo perde tutto al novantesimo e la Sestrese agguanta proprio i granata a 50 punti in classifica.

96′ Il Riva rumoreggia e succede di tutto! Espulsi i due vice allenatori di entrambe le squadre, e questi ultimi due minuti sembrano interminabili, siamo vicini al centesimo e il Pontelungo è in possesso del pallone. Ammonito anche un giocatore della Sestrese e Asteggiante in questo momento.

94′ Incredibile al Riva! Bruzzone sgancia la bomba sotto al sette dai 25 metri e batte Breewuer! Quando il Pontelungo sembrava avere la partita in mano, perde la partita clamorosamente al novantesimo. Intanto arrivano gli ultimi due cambi, uno per panchina. Esce Balestrino per Zanoli per la Sestrese, poi esce Marquez per Calandrino nelle trafile granata.

90′ Entriamo nel novantesimo, ammonito Marquez e punizione per Moretti che sgancia una bomba sotto al sette, Breewuer che intervento! Assurdo ha tolto ragnatela, ragno e sette da quella palla. Intanto sono stati assegnati 6 minuti di recupero.

85′ Fallo e poi una piccola ressa, volano cartellini in questo frangente. Non si capisce bene chi siano i destinatari delle ammonizioni. Intanto Zanardini toglie Chariq per Badoino.

84′ Ancora un cambio per Valmati, fuori Scarfò per Sarno. Intanto il pallone torna nell’area di Breewuer, una serie di carambole e poi arriva a Balestrino! Ancora lui che rimette tutto in pareggio in un secondo tempo dove la Sestrese è stata in gran crescita.

80′ Brivido lungo la schiena dei tifosi del Pontelungo, come la palla che passa indisturbata lungo tutta l’area granata. Raccolta poi da Balestrino, il pallone viene recuperato dalla squadra di Zanardini subito dopo. Altro cambio per Valmati, fuori Piroli per Bruzzone. Saranno 10 minuti molto concitati qua al Riva.

76′ Attimi concitati più che altro per la frenesia, la partita non è più calma nelle giocate dopo che la Sestrese ha accorciato nel risultato. Intanto Valmati cambia giocatore, fuori Azzurro per Di Molfetta.

70′ Ammonito Carminati in panchina. Qualche frangente dopo, arriva un’espulsione nella panchina del Pontelungo, ma non si è capito chi è uscito.

67′ Il Pontelungo perde Azzurro a centrocampo, pallone dentro e poi sull’esterno per Lanza che mette il cross per Piroliiii! Gran gol di Piroli al volo che accorcia il risultato!

65′ Forse la prima conclusione del secondo tempo della Sestrese, tiro alle stelle. I bei tentativi dei genovesi, o meglio quasi tentativi arrivati in questi minuti, sono stati tutti bloccati preventivamente ed eccezionalmente da Breewuer.

59′ Chariq non gioca con il pallone, danza con il pallone e dopo qualche sterzata calcia in porta. La conclusione non è però efficace come il dribbling, e il pallone termina semplice tra le braccia di Marotta.

58′ Valmati opera il primo cambio, fuori Agostini per Lanza, poi il subentrato si cambia di fascia con l’altro terzino, Scarfò.

55′ Continua da dove aveva terminato il Pontelungo, con grande attenzione ai dettagli a centrocampo e grandi ripartenza in attacco. Gran passaggio di Ardissone per Rocca che prende qualche metro, poi sterza e calcia a giro vicino all’area, pallone tra le braccia di Marotta.

52′ Pallone lungo per Piroli, grande uscita di Breewuer che legge tutto 80 metri prima e 80 metri dopo blocca tra i guanti.

51′ Continua la sfortuna per il Pontelungo, si ferma anche Caneva. Al suo posto Rocca.

47′ Caneva alza il campanile, Ardissone controlla alla perfezione anche se in pressione e si guadagna una punizione centrale per Marquez. Ammonito Ansaldo.

46′ Con l’ingresso di Bolia in campo, il Pontelungo si sistema con un 4-4-2, con Chariq e il subentrato sulle fasce, Caneva e Ardissone punte.

45′ Si riprende, ovviamente il Pontelungo entra senza Sfinjari che nel frattempo è partito con l’ambulanza e inserisce un alto classe 2005, Bolia. Gara che riprende con diverso tempo in più aggiunto per permettere all’ambulanza di arrivare ed uscire dal campo per soccorrere la punta granata. Intanto, si riprende ora! Pallone per la Sestrese.

Secondo tempo

48′ Salvino intanto fischia i tre minuti, nel frattempo che si attendono i soccorsi. Termina qua il primo tempo.

46′ Si ferma il Riva. Sfinjari cade a terra e non riesce ad alzarsi, il ginocchio ha fatto un movimento irregolare e la rotula sembra essere uscita. Viene chiamata l’ambulanza, per ora la partita è ferma e tutti si stringono attorno a Sfinjari ancora bloccato a terra. Tanti i compagni che corrono in suo soccorso, primo tra tutti Chariq che gli si stringe e gli evita di guardare. Nel giorno dei suoi 20 gol, il giocatore granata rischia un gravissimo infortunio.

45′ Arrivano i primi 45, assegnati due minuti di recupero.

41′ Ci prova ora la Sestrese con il solito Piroli, pallone servito a Balestrino che cerca sul laterale Agostini. Angolo guadagnato, pallone servito malissimo nel corner che esce praticamente subito appena battuto.

40′ Chariq detta il gioco per Caneva, fondo preso e passaggio a rimorchio per Chariq che mette un gran cross dentro. Bravo qua Marotta ad uscire e bloccare il pallone.

33′ Non passano nemmeno 3 minuti dalla spiegazione di Savino a Zanardini

30′ Che azione manovrata di Asteggiante e Ardissone! I due classe 2005 hanno fatto a fette il centrocampo della Sestrese, il primo con un gioco di prestigio a servire il secondo che si infila in mezzo a due, gioco di gambe, fondo conquistato e cross dentro… Marotta sfiora e il pallone picchia la traversa dove arriva Caneva! Ma che partita stiamo guardando, una azione dietro l’altra condita da gol su gol! Grande inserimento del numero 9 che replica il gol di rapina di Balestrino e riporta i granata sul doppio vantaggio, ma questa rete è costruita dai due classe 2005. Piccolo dettaglio, Zanardini non esulta ma va subito a dare spiegazioni a Marquez, poi viene rimproverato da Savino che gli promette il giallo.

29′ Punizione conquistata da Asteggiante, pallone dentro e rimpallo che fa impennare il pallone, Chariq prova il tiro al volo da posizione impossibile ma liscia il pallone che termina così sul fondo.

26′ Pallone che si infila tra le linee e trova Piroli, tiro forte verso Breewuer che para ma non blocca e lascia lì il pallone dove arriva Balestrino! Gol da vero numero 9 di rapina, nel posto giusto al momento giusto, e a metà del primo tempo la Sestrese accorcia nel tabellino.

24′ Punizione per la Sestrese, Moretti chiama lo schema ma il pallone sbatte sulla barriera. Recupero del Pontelungo poi il pallone lo riprende la Sestrese che prova a condurre.

20′ Scaramucce in campo tra Agostini e Chariq dopo diversi contatti non fischiati giudicati irregolari dalla panchina del Pontelungo. I due vengono ammoniti da Savino, mentre i giocatori in campo chiedono la calma ai rispettivi compagni. Si riprende a giocare, con la Sestrese che prova a dialogare tra Balestrino e Piroli, ma il Pontelungo oggi tatticamente sembra alla perfezione, una macchina perfetta che si muove all’unisono.

17′ Pontelungo in completo controllo della partita per ora. Difesa solida e ben schierata coordinata a voce alta da Farinazzo, e centrocampo che contiene alla perfezione i tentativi ospiti di accorciare.

14′ Attenzione al Pontelungo, la Sestrese lasci un buco dove si infila Ardissone, contatto in area ma il pallone torna su di lui, il tiro si insacca in porta! Il Pontelungo incrementa con Ardissone! Il classe 2005 ancora in rete in una partita molto importante e Sestrese costretta a rincorrere a poco dall’inizio.

13′ Serie di carambole, il pallone arriva a Piroli che prova il tiro dalla distanza, ma la conclusione è più un passaggio per Breewuer.

11′ Doppia conclusione del Pontelungo che impegna Marotta. Prima Ardissone con un tiro ad incrociare sulla sinistra dopo aver ammaestrato il gran pallone servitogli da Marquez, sulla ribattuta poi arriva a Chariq che ricalcia ma ritrova i guantoni del portiere genovese.

10′ Breewuer chiama il lancio lungo, Caneva prolunga per Sfinjari che vede Chariq, poi il laterale prova il cross che termina ampiamente sul fondo.

6′ Si scalda il match, la Sestrese ha per un momento accusato il colpo ma non vuole abbandonare il match a poco dall’inizio. Intanto il Pontelungo recrimina un paio di falli non fischiati, nel momento in cui Chariq commette fallo su un giocatore della Sestrese, infatti chiede anche spiegazioni al guardalinee per il fischio.

3′ Azione ammaestrato perfettamente da Caneva, mette il cross ma il difensore stoppa con il braccio! Non ci pensa due volte Savino ed indica il dischetto. Sfinjari sulla battuta, pallone a sinistra e Marotta a destra! Sono 20 in campionato e match difficilissimo sbloccato per il bomber granata, che risponde presente anche oggi.

1′ Si inizia con qualche minuto di ritardo il grande match atteso oggi al Riva. Pallone subito manovrato dal Pontelungo. Diversi tocchi tra Sfinjari e Asteggiante, poi il fallo di Marquez regala una buona punizione alla Sestrese che sembra essere partita con i giri giusti o quantomeno con buone idee in testa.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Corciulo, 3 Calcagno, 4 Roascio, 5 Farinazzo, 6 Marquez, 7 Ardissone, 8 Asteggiante, 9 Caneva, 10 Sfinjari, 11 Chariq. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Gerini, 14 Calandrino, 15 Ferrari, 16 Destito, 17 Fazio, 18 Rocca, 19 Badoino, 20 Bolia. Allenatore: Zanardini.

Sestrese: 1 Marotta, 2 Scarfò, 3 Agostini, 4 Moretti, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Scalzi, 8 Azzurro, 9 Balestrino, 10 Curabba, 11 Piroli. A disposizione: 12 Lo Bianco, 13 Sarno, 14 Venza, 15 Carminati, 16 Zanoli, 17 D’Arpa, 18 Lanza, 19 Di Molfetta, 20 Bruzzone. Allenatore: Valmati.

Arbitro della gara il signor Savino Luca di Genova, coadiuvato da Amadei Andrea di Genova e Chamchi Osama di Savona.

Albenga. Buon pomeriggio cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme LIVE, minuto per minuto, il big match di giornata del girone “A” di Promozione Pontelungo vs Sestrese. É un match tutto da scoprire perché, sulla carta, si prospetta una sfida molto equilibrata. Soprattutto in attacco, con Sfinjari che lotterà con il secondo miglior marcatore del campionato, Curabba, a 15 reti insieme a Villar e Sparma, tutti con 4 reti in meno del bomber granata. Per il resto, il Pontelungo ha perso punti importanti per la lotta campionato. Ora la vetta dista 5 punti, complice la sconfitta esterna contro il pareggia come anche il pareggio agguantato in extremis contro il Little Club James. Con la Sestrese che ora dista 3 punti dal Pontelungo, oggi vincere anche solo per un posto sicuro in zona playoff potrebbe risultare imperativo.