Promozione. New Bragno- Sampierdarenese LIVE: tutti gli aggiornamenti del match in diretta

NEW BRAGNO – SAMPIERDARENESE (1-0) 19′ Palumbo

81′ La squadra ospite vuole velocizzare il gioco per creare più occasioni, ma la difesa del Bragno si fa trovare preparata e non concede opportunità

75′ Esce Esposito ed entra Osman

72′ Occasioni per entrambe le squadre che, ora, si allungano in cerca del goal del raddoppio o del pareggio

67′ Altra sostituzione per i padroni di casa: entra Morielli ed esce Rizzo

65′ Occasione per la Sampierdarenese a seguito di una conclusione di Chiarabini, ma il portiere blocca il pallone

63′ Prima sostituzione per il Bragno con l’entrata di Romano al posto di Gamba

62′ Esce Biagini ed entra Sarpa per gli ospiti

56′ La Sampierdarenese cerca di recuperare lo svantaggio rendendosi più offensiva, ma ancora nulla di concreto

51′ Rigore sbagliato!!! Di Martino sul dischetto, ma la palla finisce sopra la traversa e la partita rimane aperta

50′ Calcio di rigore per il Bragno a seguito di uno schema di un corner

48′ Subito un occasione per la squadra di casa con un tiro dalla distanza di Monni che indirizza la palla verso il palo destro, ma finisce in calcio d’angolo

Rientro in campo alle 16:04; la squadra avversaria sostituisce subito Argeri ed entra al suo posto Ferrante

Ore 15:48 termina il primo tempo con il vantaggio del New Bragno

37′ Ammonizione per Favara arrivata a seguito di numerosi interventi irregolari

35′ Punizione dal vertice dell’area per il Bragno, batte Di Martino che indirizza la palla verso il sette, ma il portiere devia in calcio d’angolo

33′ Calcio di punizione in favore degli ospiti, battuto corto da Biagini, ma non si concretizza

25′ In questa fase del match il Bragno sembra aver acquisito ancora più fiducia ed è in cerca del raddoppio, mentre gli ospiti faticano a reagire

19′ GOOOL!!! Il New Bragno passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Palumbo, arrivato in seguito a un cross di Favara

16′ Al momento, nonostante entrambe le squadre creino azioni interessanti, nessuna della due riesce a finalizzare

11′ Altra occasione per i padroni di casa con Gamba che si ritrova da solo davanti al portiere ma non centra lo specchio della porta e il pallone finisce a lato

8′ Prima occasione per il Bragno con un tiro in porta di Monni che, però, viene neutralizzato da Bulgarelli

5′ Partita equilibrata, ma da subito interrotta da numerosi falli

Calcio d’inizio alle ore 15:04

Nella giornata di oggi, 2 marzo, presso il campo C. Corrent, alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il New Bragno e la Sampierdarenese. Per i padroni di casa sarà una partita complicata in quanto si trovano a 20 punti di distanza dagli avversari. I ragazzi guidati da mister Ferraro stanno vivendo un momento di difficoltà: sono reduci da una serie di 4 sconfitte e, momentaneamente, lottano per la salvezza dalla zona playout che dista solo 2 lunghezze. La Sampierdarenese occupa la quarta posizione ed è in lotta per il passaggio della categoria. Nelle due giornate precedenti hanno conquistato due vittorie e, anche oggi, cercheranno di confermarsi per ottenere i 3 punti e non perdere la posizione. La partita verrà diretta dal signor. Gorlero Filippo (IM), aiutato dai due assistenti Hasa Jetmir (SV) e El Fary Kaltoum (SV).

FORMAZIONI

New Bragno: Ghizzardi, Vasiunin, Esposito, Rizzo, Favara, Turco, Palumbo, Tubino, Gamba, Di Martino (C), Monni. A disposizione: Bruzzone, Osman, Kuci, Morielli, Negro, Capici, Bovio, Cavallone, Romano. Allenatore: Ferraro Flavio.

Sampierdarenese: Bulgarelli, Galluccio, Lombardo, Bruni, De Simone (C), Costa, Chiarabini, Cadenasso, Biagini, Argeri, Fiorucci. A disposizione: Virga, Sarpa, Ferrante, Atzori, Pittaluga, Daglio, Micheletto. Allenatore: Pittaluga Roberto