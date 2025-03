Promozione, il Millesimo capolista continua a vincere: Ceriale battuto 2-0 nonostante l’inferiorità per quasi un tempo

MILLESIMO vs CERIALE 2-0 (12′ rig Villar, 95′ Ndiaye)

90’+5′ 2-0 Millesimo! Sulla ribattuta della punizione segna Ndiaye! Finisce qui!

90’+4′ Doppio giallo per Vignola: anche Ceriale in dieci.

90’+3′ Facello toglie una palla clamorosa a Genduso ad un passo dal tiro in porta.

90′ Fuori Vittori, dentro Quinonez. Saranno cinque i minuti di recupero.

87′ Dentro Gayubo per Secco nel Ceriale.

80′ Gadau fuori, dentro Piana nel Millesimo che prova a coprirsi per mantenere un risultato fondamentale per il proprio percorso. Solida linea difensiva a 5 per i giallorossi, pronti poi a ripartire in contropiede.

79′ Altro cambio nel Ceriale: dentro Gaudino per Gagliano.

78′ Vignola stende sulla corsa Ndiaye: giallo per lui.

75′ Gadau servito in area da Facello prova la conclusione: tiro deviato in corner. Il Millesimo resiste in dieci è prova ad attaccare per il raddoppio.

70′ Dentro Bonifazio, fuori Pescio nel Ceriale.

65′ Punizione bellissima di Villar dall’out di sinistra con Vinci che tocca la palla con la mano respingendo la conclusione. Sulla respinta palla allontanata.

62′ Allarga tutto Giudice per Vignola, che scarica per Secco in corsa: para Conde.

55′ Millesimo in dieci! Simulazione di Bogarin in area di rigore, ecco il secondo giallo. Mambrin rileva Vierci e inserisce Mariani.

52′ Da un lancio dalle retrovie viene trovato Belufi che però viene murato dall’uscita di Conde.

51′ Vinci esce su un cross di Bogarin. Millesimo in fiducia, fase difficile per il Ceriale.

49′ Gran filtrante di Villar per Bogarin che poi tira facendo la barba al palo. C’era però la posizione di offside del numero 7 giallorosso.

48′ Ammonito Bogarin per proteste.

Il Ceriale ritorna in cambio con un cambio: fuori Kacellari già ammonito, dentro Vignola. Si ricomincia!

Secondo tempo

45’+3′ Fine primo tempo: 1-0 Millesimo, a segno Villar su rigore.

45′ Tre minuti di recupero. Ammonito anche Vierci per un intervento falloso su Ndiaye.

44′ Secondo fallo in un minuto per Kacellari: giallo per lui.

40′ Perde una palla sanguinosa Gagliano, ma il filtrante in area dalla sinistra viene agguantato da Vinci.

36′ Millesimo che cerca di tenere il Ceriale nella propria metà campo evitando così pericolose avanzate. La punizione di Villar sfiora la traversa.

33′ Bellissima palla di Beluffi a scavalcare per Vierci: esce bene Conde. Sta uscendo fuori il carattere del Ceriale.

30′ Prima mezz’ora molto dinamica con Millesimo e Ceriale che tentano di farsi male costruendo e andando ad attaccare molto in verticale, o con capovolgimenti di fronte. Importante la lotta nelle seconde palle e in pressione che, soprattutto con il campo bagnato, può fare ancora di più la differenza.

27′ Ndiaye si scende per terra, già al momento del suo ritorno in campo sembrava avere delle difficoltà a muoversi suo campo. Fortunatamente nulla di grave per lui, il giocatore prova nuovamente a tornare in campo.

23′ Duro scontro tra Ndiaye e Beluffi: entrambi a terra doloranti. I due giocatori rientra poi in campo dopo il soccorso della panchina.

22′ Kacellari appoggia al vicino Gagliano che prova la conclusione da fuori: palla che si spegne sul fondo.

16′ Prova a reagire il Ceriale ma non c’è ancora stata un’occasione vera e propria per impensierire i giallorossi.

12′ Parte Villar…rete! Giallorossi in avanti.

10′ Rigore Millesimo! Bogarin cade su un contrasto con Andreetto, Miraglia fischia con sicurezza.

8′ Facello riceve in area, cerca il suggerimento centrale ma a spazzare è ancora Andreetto. Partita molto viva.

6′ Filtrante di Gagliano per Vierci: il giocatore biancoblù corre con davanti il solo Conde, che rimpalla la sfera verso l’esterno salvando i suoi.

3′ Andreetto allontana di testa un pericoloso traversone dalla sinistra diretto verso Bogarin in area.

2′ Ceriale che parte con il baricentro alto, Millesimo in attesa di avviare la propria manovra.

Iniziata alle 15:05!

Primo tempo

Le formazioni:

Millesimo: 1 Conde, 2 Facello, 3 Guarco, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Vittori, 7 Bogarin, 8 Cigliutti, 9 Gomes, 10 Villa, 11 Gadau. A disposizione: 12 Casanova, 13 Brignone, 14 Pregliasco, 15 Bove, 16 Piana, 17 Stafa, 18 Quinonez, 19 Benzo, 20 Sata. Allenatore: Macchia.

Ceriale: 1 Vinci, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Gagliano, 5 Andreetto E, 6 Genduso, 7 Pescio, 8 Kacellari, 9 Vierci, 10 Secco, 11 Beluffi. A disposizione: 12 Negro, 13 Cortesi, 14 Brancatelli, 15 Andreetto L, 16 Gaudino, 17 Bonifazio, 18 Vignola, 19 Mariani, 20 Gayubo.

Arbitra Miraglia di Imperia, coadiuvato da Fioriello (Imperia) e Vitale (Savona).

Millesimo. Per mantenere la prima posizione, con Carcarese a -1 e Pontelungo a -3, il Millesimo deve continuare il suo filotto positivo. Al “Viglino” arriva il Ceriale di Mambrin che ha battuto i giallorossi sia in coppa sia in campionato, punta ad un posizionamento nei playoff ed è tra le squadre che gioca il miglior calcio della categoria. Gli uomini di Macchia puntano a rifarsi per proseguire la cavalcata verso l’Eccellenza in una corsa che si preannuncia sempre più avvincente, così come la partita di oggi.