Promozione, Millesimo. Piccardo suona la carica: “Abituati a sapere di non poter sbagliare, noi forti sia in casa che fuori”

Millesimo. Vietato porsi limiti. Il girone “A” del campionato di Promozione è un campionato estremamente avvincente e aperto a qualsiasi tipo di epilogo. Il raggruppamento vede infatti le prime tre posizioni occupate da tre squadre racchiuse in tre punti. Sembra uno scioglilingua ma è uno dei motivi d’interesse principali della Promozione di quest’anno, un campionato estremamente avvincente aperto a qualsiasi tipo di scenario.

A guidare la graduatoria spicca il Millesimo, formazione reduce da sei vittorie consecutive che domani affronterà tra le mura amiche del “Comunale” il Ceriale guidato da mister Marco Mambrin. A commentare il momento magico dei suoi, reduci da sei vittorie consecutive, è stato il direttore generale del club Luciano Piccardo, dirigente il quale si è concesso ad un’intervista approfondita a sette gare dal termine del campionato.

Direttore, a inizio anno, nonostante il tasso tecnico elevato della vostra rosa, avete dichiarato di volervi salvare. Cos’è cambiato da allora?

“Penso che fosse giusto all’inizio pensare che la cosa più importante fosse salvarsi, era necessario aver rispetto di una categoria che non conoscevamo considerando il nostro status di neopromossa. Sapevamo però di aver allestito una squadra in grado di fare bene, ora ovviamente vogliamo giocarcela fino alla fine”.

Al momento siete la compagine capolista del girone “A” del campionato di Promozione. A seguire la Carcarese, distante un solo punto. Può essere considerato come un ulteriore stimolo per voi il dualismo che è andato creandosi proprio con un’altra formazione valbormidese?

“Sicuramente per noi è uno stimolo fare la corsa sulla Carcarese. Fa piacere perché ci confrontiamo con dei nemici in campo che però sono amici fuori. La nostra è una rivalità sana. Ovviamente il provare a far meglio del vicino di casa può essere percepito come un ulteriore motivo per dare il massimo, ma questo sono certo che valga anche per loro. Non mi dimenticherei inoltre di Sestrese e Pontelungo, ancora pienamente in corsa per il titolo”.

Da qui alla fine del campionato mancano sette partite. Tra le avversarie, spiccano le gare casalinghe contro Pontelungo e Carcarese. Potrebbe rivelarsi come un vantaggio per voi avere la possibilità di disputare quei big match presso il Comunale?

“Assolutamente sì, sono convinto che affrontare Pontelungo e Carcarese in casa potrà essere un valore aggiunto. Dopo aver iniziato benissimo il campionato abbiamo vissuto un periodo di assestamento culminato con la pesante sconfitta subita a Pontelungo, ma dopo quella partita non abbiamo più perso. Penso che il nostro miglioramento in trasferta sia evidente, però devo ammettere che tra le mura amiche forse riusciamo a giocare ancora più tranquilli. Consideriamo il Comunale come un fortino, però devo dire che siamo forti sia in casa che fuori”.

Qual è, se lo avete, il vostro segreto?

“Non parlerei di un segreto, ma di lavoro. Possiamo contare su un allenatore molto bravo nel tenere alta l’attenzione nei ragazzi. L’anno scorso da questo punto di vista ci ha insegnato tanto, stare davanti in maniera imposta non ci pesa. È stato proprio il dualismo con l’Argentina che ci ha insegnato a gestire determinate situazioni, tensioni e pressioni. Siamo abituati a sapere di non poter sbagliare”.

Dal punto di vista societario, quanto vi aiuta sapere di poter contare su una proprietà stabile?

“Sicuramente tutto quello che stiamo facendo è per merito della solidità della famiglia Levratto. Ci sostengono in tutto ciò che serve per fare bene. Dietro le quinte ovviamente c’è molto lavoro, nel calcio oltre a dover fare le scelte giuste è necessario anche essere bravi e fortunati. I Levratto sono imprescindibili per la nostra realtà”.

Cosa si può dire riguardo il vostro gruppo squadra? Quanto è importante nel vostro percorso poter contare su un nucleo storico di giocatori?

“Penso che la nostra squadra fosse già forte l’anno scorso, ma varie vicissitudini e scelte ci hanno portato a cambiare molto. C’è da dire che chi è rimasto ha saputo lavorare davvero molto bene insieme ai nuovi innesti e ai mister. Si è creata subito un’alchimia speciale nel gruppo. Noi, intesi come società, abbiamo tentato di trasmettere i nostri valori facendo capire ai nuovi dove siamo, cosa siamo e cosa vogliamo essere. Per me il Millesimo è come il Real Madrid, chi viene qua deve capire che abbiamo questo tipo di filosofia. Mettiamo tutti nelle condizioni di non farsi mancare niente, questo favorisce il mantenimento e soprattutto la creazione di un ambiente sano e positivo”.

L’anno scorso, nell’intervista rilasciata dopo la vittoria del campionato, hai speso parole al miele per mister Macchia. Ti sta impressionando il suo approccio alla categoria?

“Vorrei svelare un particolare: con il mister ci conosciamo da quando siamo nati. Siamo di leva e siamo entrambi millesimesi, ci conosciamo da ben 39 anni. Dal punto di vista tecnico ammetto di non aver mai avuto dubbi. Con Fabio ho avuto modo di collaborare in altre società tipo Murialdo e Rocchettese ed è proprio grazie a lui se ho deciso di tornare nel mondo del calcio rientrando come collaboratore. Non ho mai avuto il minimo dubbio sul fatto che più Fabio allena giocatori forti e preparati, più Fabio è bravo. È un allenatore capace a gestire giocatori forti e sa metterli nelle condizioni migliori per riuscire a farli giocare bene. Dal punto di vista tecnico non eravamo minimamente preoccupati del salto da Prima Categoria a Promozione proprio per i motivi precedentemente elencati, motivo per cui mi sento di ribadire lo stesso concetto nel caso in cui riuscissimo a centrare il salto in Eccellenza”.

Infine un’ultima domanda… Cosa servirà dare in più rispetto alle altre contendenti al titolo per vincere il campionato?

“Servirà vincere sette partite. Domenica inizieremo affrontando un match difficilissimo in casa contro il Ceriale. Quest’anno li abbiamo già incontrati due volte e in entrambi i casi (campionato e Coppa, ndr), uno a mio parere più meritato e l’altro meno, abbiamo perso. Vorremmo riscattarci provando a continuare questa striscia fino alla fine”.