Promozione, Millesimo prova di forza: 6 a 1 al Little Club

Little Club James 1 (29′ Biancato) – Millesimo 6 (5′ Sata, 10′ 3e 25′ Villar, 50′ Bogarin, 59′ Quinonez, 87′ Salvatico) (Carcarese-Sestrese live qui)

90′ Finisce qui.

87′ Sesto goal del Millesimo! Salvatico nell’area piccola apre il piattone e si iscrive al tabellino marcatori. Gioia temperata dalla notizia del vantaggio della Carcarese sulla Sestrese.

82′ Il Little prova a rendere meno pesante in passivo, Chavez serve Pocaterra in area dopo un bel dribbling. Conclusione respinta dalla difesa.

80′ Pregliasco in campo al posto di Bogarin. In precedenza, Benzo al posto di Vittori.

73′ Bel cross di Bove dalla destra. Salvatico colpisce forte di testa ma pallone alto.

70′ Occasione Little Club. Il colpo di testa di Eranio nel cuore dell’area a seguito di un corner esce di poco. Cambi nel Millesimo: Bove al posto di Villar e Salvatico al posto di Quinonez.

63′ Leonardi trattiene Quinonez e viene ammonito. Ancora un cambio nella squadra di casa: Eranio per Carra.

61′ Siddi per Raiola nei locali. Esce l’ammonito Facello, al suo posto Gadau.

59′ Il Millesimo la chiude qui! Palla messa in area da Vittori. Ci prova prima Bogarin ma il suo tentativo viene parato. Quinonez raccogliere e di precisione insacca.

58′ Gran lancio di Di Mattia per il taglio di Sata. Conclusione però alta.

56′ Pocaterra entra al posto di Biancato nel Little Club James.

50′ Poker giallorosso! Segna Bogarin! Taglio della seconda punta che porta a spasso il portiere in uscita e un paio di difensori. Qualche tocco e appena si apre lo specchio della porta il tiro che mette gli avversari a distanza di sicurezza.

46′ Alle ore 16:10 prende il via la seconda frazione di gioco.

Secondo tempo

45′ Rischia il patatrac il Millesimo. Cigliutti compie un retropassaggio che costringe Conde a uscire con i piedi fuori dall’area contrastando un attaccante avversario. Sulla respinta ci prova il Little dalla distanza ma Conde si rialza e smanaccia il tiro di Chavez. Si chiude qui il primo tempo.

41′ Tiro di Bilanzone dalla distanza. Troppo centrale, blocca Conde.

38′ Macchia inverte in avanti: Bogarin si sposta largo a sinistra mentre Villar si posiziona seconda punta dietro a Quinonez.

35′ Il Millesimo prova a continuare a fare la partita. Gli ospiti sono una squadra viva e battagliera. Seppur sia meritato il vantaggio, il Little ha fatto vedere che sa pungere quando ne ha la possibilità. Piano partita chiaro ora per la squadra di Rossetti, che difende a cinque e prova a pungere in contropiede sperando di rimanere in partita e magari di riaprirla.

31′ Eccesso di proteste. L’arbitro s ventola il cartellino rosso verso un componente della panchina del Little Club.

29′ Accorcia il Little Club! Goal capolavoro di Biancato: il numero riceve sulla destra un corner battuto dalla sinistra che attraversa tutta l’area, calcia al volo con un coordinazione perfetta dando anche forza. Conde non riesce a trattenere.

25′ Tris del Millesimo! Villar si fa perdonare dopo l’episodio della punizione. Dalla trequarti fa partire una botta che si infila a fil di palo alla destra di Parise.

24′ Intervento duro di Facello in scivolata. Giallo, i locali vorrebbero qualcosa di più

23′ Villar lascia una punizione dal limite a Ndiaye. L’esito – alto sulla traversa – è distante dalle performance del sudamericano. Macchia non gradisce la “generosità” del suo 10 e non fa nulla per nasconderlo.

21′ Il terzino sinistro Cigliutti si accentra e riceve lo scarico. Tiro potente seppur centrale che si infrange sulla traversa.

16′ Raiola lanciato in area, contatto con Di Mattia. Il Little protesta, per l’arbitro non è rigore.

14′ Little Club ancora pericoloso con Raiola che dentro l’area prova a mettere dentro dal fondo ma la difesa libera.

12′ Guai ad abbassare la guardia, i genovesi sono tutt’altro che morti. Facello perde un pallone semplice consentendo a Praglia di presentarsi a tu per tu con Conde. Il portiere esce e chiude lo specchio mettendo in corner. Anche se l’attaccante avrebbe potuto fare decisamente meglio. A seguito dell’angolo, timide proteste locali per un presento tocco di mano proibito.

10′ Ennesima magia di Villar! Su punizione fa 2 a 0! Si guadagna il calcio da fermo in posizione centrale oltre la lunetta e calcia infilando sotto alla traversa.

Nota tattica: modulo 4-4-2 per il Millesimo. Villar largo a sinistra con licenza di accentrarsi e svariare. Bogarin “stretto” vicino alla prima punta Quinonez. Il Little risponde con il 3-5-2.

5′ Millesimo in vantaggio! Gran goal di Sata! L’esterno destro numero 7 riceve in posizione defilata. Entra in area accentrandosi e calcia un diagonale che si infila nell’angolino basso più lontano.

3′ Ancora Millesimo. Palla al centro dell’area, Bogarin protesta per un contatto. L’arbitro lascia correre. Il pallone rimane in area ma Quinonez non riesce a colpire.

2′ Subito occasione per il Millesimo. Lancio dalle retrovie, Cinardo copre per favorire l’intervento del portiere ma Bogarin riesce ad allungare il piede per colpire il pallone spedendo sul fondo.

1′ Partiti con cinque minuti di ritardo, Millesimo incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

Millesimo: 1 Conde, 2 Facello, 3 Cigliutti, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Vittori, 7 Sata, 8 Stafa, 9 Quinonez, 10 Villar, 11 Bogarin. A disposizione: 12 Castiglia, 13 Guarco, 14 Gadau, 15 Bove, 16 Benzo, 17 Pregliasco, 18 Gomes, 19 Salvatico. Allenatore: Fabio Macchia.

Little Club James: 1 Parise. 2 Leonardi, 3 Cinardo, 4 Carra, 5 Fossati, 6 Bilanzone, 7 Garaventa, 8 Biancato, 9 Raiola, 10 Chaves, 11 Praglia. A disposizione: 12 Bongiorni, 13 Pocaterra, 14 Canellini, 15 Eranio, 16 El Khalloufi, 17 Orciuoli, 18 Siddi, 19 Turhani, 20 Rossetti N. Allenatore: Cristiano Rossetti.

Arbitro: Viviani di Genova. Assistenti: Rushanaj e Monaci di Genova.