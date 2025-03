Promozione, la Sampierdarenese perde contro il New Bragno e dice definitivamente addio al sogno del salto di categoria diretto. Pittaluga: “Faticato a costruire e sul piano fisico”

Genova. Una sconfitta amara. Domenica pomeriggio la Sampierdarenese ha sfidato il New Bragno in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Il match, una sfida equilibrata, è terminato 1 a 0 in favore dei padroni di casa. La Sampierdarenese dunque è tornata a conoscere il sapore della sconfitta dopo due vittorie consecutive venendo definitivamente esclusa dalle mire di prima posizione. Troppo ormai (sono ben undici i punti che separano i genovesi dalla vetta) è infatti il distacco che separa la squadra del presidente Roberto Pittaluga dalla vetta della classifica.

Al termine del match contro il New Bragno ad intervenire è stato proprio il numero uno (nonché allenatore, ndr) del club, il quale ha dichiarato: “Oggi abbiamo faticato sia a costruire che sul piano fisico. Secondo me alla fine il pareggio ci sarebbe potuto stare, ma penso che il Bragno abbia meritato la vittoria per il maggiore impegno e la maggior voglia che ci ha messo”.

Sugli ipotetici rammarichi per aver perso il treno rappresentato dalla promozione diretta, l’intervistato ha osservato: “Ogni partita ha la sua storia, è sempre difficile fare questo tipo di analisi. Sicuramente in alcune occasioni si poteva far meglio, però alla fine nella trenta partite che nel loro insieme formano una stagione di solito il risultato finale è abbastanza fedele rispetto all’andamento del campionato”.

Infine Pittaluga si è soffermato sulla sua squadra spendendo parole al miele per i suoi giocatori: “Penso che i miei interpreti siano tutti bravi. Senza ombra di dubbio il nostro giocatore di punta è Argeri, che oggi purtroppo non stava benissimo. Ha avuto un problema al tallone ed è dovuto uscire. Sicuramente questo ci ha penalizzato, però è una delle dinamiche che possono verificarsi durante le partite”.