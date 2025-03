Promozione, la Carcarese vince ancora e continua il duello a distanza con il Millesimo. Moretti: “Tre punti importanti, sapevamo che sarebbe stata dura”

Carcare. Un gol cruciale per rimanere in scia. Domenica pomeriggio la Carcarese ha sfidato l’Albissole presso il campo sportivo “Faraggiana” in occasione di uno dei match valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Ad imporsi grazie ad una rete siglata all’82’ è stata la formazione ospite, squadra che ha dunque mantenuto il passo della capolista Millesimo restando a solo un punto di distanza dalla squadra allenata da mister Fabio Macchia.

A decidere l’equilibratissima sfida disputata contro l’Albissole è stata una rete di Luca Moretti, difensore della Carcarese il quale ha siglato il gol vittoria per i suoi. Ai microfoni del club biancorosso, il classe 2002 ha dichiarato: “Nel mio gol la palla è entrata? Confermo, l’ho vista bene, il mio tiro non è stato bellissimo ma efficace. Dedico il gol alla squadra, ai mister e alla mia famiglia. Questi tre punti erano importanti, sapevamo che anche sugli altri campi c’era la possibilità che facessero bene e anche noi avevamo la volontà di fare altrettanto”.

“Sapevamo che sarebbe stata dura – ha proseguito l’intervistato – contro un avversario che già all’andata ci aveva messo in difficoltà, ma siamo riusciti a fare la nostra partita. Sappiamo che nessun risultato è scontato in questo campionato in cui non c’è un squadra che spacca sempre le partite, ma sappiamo che anche gli altri possono perdere punti e noi vogliamo solo continuare a conquistarli per cercare di arrivare alla fine senza rimpianti e sapendo di aver dato il massimo”.

Infine Moretti ha rivolto la propria attenzione al match che domenica vedrà la Carcarese affrontare presso le mura amiche del “Candido Corrent” la Cella, compagine che sta risalendo la china dopo essere stata in estrema difficoltà per gran parte della stagione attualmente in corso: “Domenica affronteremo la Cella che già all’andata si era dimostrata una squadra ostica, avevamo vinto 1-0 ma era stata una partita impegnativa. Sono sicuro che la prepareremo al meglio, come da qui alla fine, e speriamo di portare i punti a casa anche per i nostri tifosi”.