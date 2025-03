Promozione, la Carcarese cala il poker alla Superba e tiene il passo della capolista Millesimo

CARCARESE-SUPERBA 4-1 (9’ Brovida su rig., 6’ aut. Raso, 61’ Kosiqi, 65’ Babliuk, 81’ Vio)

45’ Due minuti di recupero

43’ Calcia da fuori Babliuk, palla di poco alta

40’ Ci prova ancora Casassa: Sommariva devia, la palla rimbalza sul petto di Mattera che allontana

36’ GOOOOOOL! Vio calcia dal limite, Grenna non ci arriva, gol bandiera per la Superba

35’ Ghirardi rileva Bertoni

31’ Traversone dalla destra per Casassa che, tutto solo in area, di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

30’ cambio Superba: Malinconico lascia il posto a Callà

27’ Croce entra al posto di Nonnis

25’ Raso e Iannicella escono per Garbellini e Vio

24’ Cross di Peirotti dalla destra, in area piccola devia Nonnis, la Superba chiede un rigore per tocco di mano, ma per l’arbitro non c’è nulla

23’ Cross di Bonifacino sul secondo palo per Casassa che segna di prima, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

20’ GOOOOOOOOL! Kosiqi per Babliuk che entra in area e da posizione defilata supera Sommariva. 4-0

19’ Sostituzione per la Carcarese: Brovida lascia il posto a Casassa

16’ GOOOOOOOOL! Babliuk in area serve Kosiqi che con il sinistro spacca la porta. 3-0

15’ Doppio cambio per la Superba: dentro Badamassi e Mattiucci, fuori Fossa e Morani

13’ Cross di Brovida sul secondo palo dove L. Moretti colpisce al volo, palla di poco alta e bandierina alzata per fuorigioco

12’ Nonnis dalla sinistra serve Spozio che calcia al limite dell’area, ma manda sul fondo

9’ Dematteis si fa male dopo uno scontro di gioco, al suo posto entra Mombelloni

6’ 2-0! Cross teso di Bertoni in area per Babliuk, Raso lo anticipa ma manda in porta

Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese: Spozio prende il posto di Diamanti

SECONDO TEMPO

47’ Termina il primo tempo con la Carcarese in vantaggio 1-0

45’ due minuti di recupero

41’ Azione insistita della Superba, che prima ci prova con Fossa, murato dalla difesa, e poi con Liguori, ma anche in questo caso la retroguardia riesce a deviare

38’ Punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area, batte Liguori: la palla passa sotto la traversa e si dirige sul primo palo, dove Bertoni intercetta e devia in angolo

33’ Carcarese ancora pericolosa sulla sinistra: cross di Brovida in area piccola per Babliuk che non riesce ad impattare bene il pallone e manda sul fondo

32’ Kosiqi in area per Dematteis che di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

30’ Incursione sulla destra di Peirotti, che dalla linea di fondo la mette in mezzo per Fossa, quest’ultimo calcia ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Prima vera occasione della Superba

28’ Diagonale di Babliuk, la palla colpisce il palo esterno e finisce sul fondo

27’ Lancio di L. Moretti per Bonifacino che entra in area, salta il difensore e calcia con il sinistro, conclusione troppo debole per impensierire Sommariva

20’ Grande occasione per la Carcarese: incursione sulla sinistra di Babliuk, che serve Kosiqi, l’attaccante calcia a colpo sicuro un rigore in movimento, ma Sommariva blocca il pallone

18’ Scambio tra Babliuk e Brovida, che in area prova ad indirizzare sul primo palo, il portiere devia, ma la palla rimane lì, anche grazie all’aiuto di un difensore Sommariva la recupera sulla linea di porta

11’ Cross dalla destra di F. Moretti, Kosiqi per un soffio non ci arriva di testa

9’ GOOOOOOOOL! Dal dischetto c Brovida che spiazza Sommariva, Carcarese in vantaggio

8’ RIGORE PER LA CARCARESE! Uscita disperata di Sommariva su Kosiqi, l’arbitro indica il dischetto senza indugio. Errore nell’intervenuto da parte del portiere che commette fallo sul giocatore biancorosso, nonostante fosse diretto verso la bandierina per recupera la palla

7’ Bertoni serve corto Kosiqi che entra in area e calcia in porta, Sommariva si oppone

6’ Bonifacino in verticale per Babliuk che ci prova dal limite, ma manda sul fondo

4’ Cross dalla linea di fondo di Brovida, devia un difensore, la palla arriva a Babliuk che da posizione centrale calcia di prima: il suo destro finisce di poco a lato

2’ Punizione dal limite per la Carcarese, batte F. Moretti: il suo mancino colpisce la barriera

Si parte alle 15:00, divisa biancorossa per la Carcarese, grigia e blu per la Superba

Carcare. All’andata era finita 3 a 2 per la Carcarese, grazie al gol su rigore in pieno recupero di Brovida ed oggi al Corrent la Superba proverà a prendersi la sua rivincita.

Rispetto alla partita dello scorso novembre, la classifica per le sue formazioni è variata: i genovesi allora combattevano per la salvezza, ora si trovano a metà graduatoria a +7 dalla zona rossa. Mentre i biancorossi sono sempre nella parte alta della classifica, non più primi bensì secondi, ma solo uno è il punto che li separa dalla capolista Millesimo.

I valbormidesi, dunque, non possono permettersi di sbagliare per continuare la corsa sui giallorossi in vista dello scontro diretto e anche oggi andranno a caccia dei tre punti. Vedremo cosa succederà.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Moretti F., Moretti L., Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Babliuk, Dematteis. A disp.: Giribaldi, Casassa, Ghirardi, Di Noto, Pirotto, Poggi, Spozio, Mombelloni. All. Michele Battistel

SUPERBA: Sommariva, Raso, Ravera, Malinconico, Iannicella, Mattera, Liguori, Morani, Fossa, Peirotti, Palmisano. A disp.: Orecchia, Garbellini, Mattiucci, Rossi, Guelfi, Ottogalli, Callà, Badamassi, Vio. All. Michele Rossi

ARBITRO: Ramez Fousfos di Albenga

ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Catello Gasparo di Genova