Promozione, la Carcarese festeggia al Corrent: vittoria per 4-2 sulla Cella

CARCARESE-CELLA 4-2 (34’ Babliuk, 42’ Casanova, 55’ Kosiqi, 60’ Brovida, 72’ Poggi, 76’ Flori)

51’ Triplice fischio, è vittoria biancorossa

47’ Punizione al limite per la Carcarese: batte L. Moretti che supera la barriera ma non mette in difficoltà Parise che blocca

42’ Ultimo cambio per i locali: Marchi prende il posto di Prato, ammonito perché ci mette troppo tempo ad uscire dal campo

40’ Grande occasione per la Cella: palla filtrante per Becciu che si trova a tu per tu con il portiere, calcia ma Giribaldi in uscita è bravissimo ad opporsi

35’ Sostituzione Cella: Panarello rileva Rogai

31’ GOL DEL CELLA! I genovesi accorciano le distanze con Flori che calcia dal limite, conclusione deviata dal difensore che diventa imprendibile per Giribaldi . 4-2

28’ Quarto cambio per la Carcarese: Poggi lascia il campo per Ghirardi

27’ POKER! Corner di Spozio dalla destra, Poggi schiaccia di testa e realizza la sua undicesima rete in campionato

22’ Caruso serve Flori che ci prova dal limite, palla deviata in angolo

19’ Esce Brovida tra gli applausi, al suo posto Mombelloni

15’ TRIS BIANCOROSSO! Combinazione tra Bertoni, Poggi e Brovida, quest’ultimo in area si libera del difensore con una finta e carica il sinistro, segnando il 3 a 1

14’ Doppio cambio Cella: entrano Becciu e Celano per Cappato e Casanova

12’ Mancino di Brovida che riceve in area e calcia di prima, Parise para. Carcarese a caccia del terzo gol

11’ incursione di Bertoni sulla destra, cross in mezzo per Poggi che calcia, Parise con i piedi devia in angolo

10’ GOOOOOOOL! CARCARESE IN VANTAGGIO! Batti e ribatti su corner, la palla arriva a Kosiqi che da posizione centrale, al volo, segna il raddoppio biancorosso. 2-1

8’ Entra Caruso per Sannino

6’ Doppio cambio per la Carcarese: entrano Diamanti e Bertoni, escono Pirotto e F. Moretti

4’ Occasione del vantaggio per la Carcarese: Pirotto serve Brovida che entra in area e lascia partire il diagonale, palla a lato

2’ Cross di Spozio sul secondo palo, Parise bravo ad allontanare con il pugno anticipando gli attaccanti in agguanto

via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce in parità il primo tempo

42’ PARI DELLA CELLA! Batti e ribatti sugli sviluppi di un corner, Casanova da posizione ravvicinata riesce ad imbucare Giribaldi sul primo palo. 1-1

41’ Crossa della destra, incornata di Casanova, Giribaldi si distende e manda in angolo

39’ Flori ci prova con il destro dai 25 metri, ma il suo tiro non è potente, Giribaldi blocca senza problemi

36’ Occasione per il raddoppio: conclusione di Poggi, sul primo palo si oppone Parise, la palla torna in area ma Brovida è troppo avanzato per riuscire ad impattare

34’ GOOOOOOL! Si sblocca al Candido Corrent: sinistro magistrale di Babliuk che con un tiro a giro infila il vantaggio biancorosso

32’ Brovida allarga sulla destra per Babliuk che crossa in area, dove Poggi colpisce di testa ma non riesce ad impensierire Parise che blocca in due tempi

30’ Destro dal limite di Kosiqi, palla di poco a lato

28’ Incornata di Poggi su cross di Nonnis, ma l’attaccante locale non riesce a centrare lo specchio della porta

37’ Cross di Babliuk dalla destra, Kosiqi svetta ma non riesce a colpire bene di testa, la palla rotola sul fondo

26’ Sponda di Poggi per Nonnis che in area calcia sul primo palo con il mancino, ma trova il muro di un difensore avversario

23’ Ancora Carcarese pericolosa: Prato serve Babliuk il cui diagonale esce di poco

22’ Prima vera occasione del match: Babliuk al volo la mette in mezzo, dove Pirotto calcia con il destro da posizione ravvicinata, Parise riesce a salvare la porta gialloblu

21’ Prato ci prova dalla distanza, ma il suo destro è impreciso e si spegne sul fondo

19’ Giallo anche per Pizzorno per trattenuta su Brovida

15’ Giallo per Sannino, falloso a centrocampo su Brovida

10’ Brovida in profondità per Babliuk che la mette in mezzo, ma in area non riesce ad attivare nessuno

4’ Cross di Nonnis dalla sinistra, Parisi anticipa con i pugni Poggi in agguato

2’ La prima punizione del match è della Cella, la batte Flori dalla trequarti sul secondo palo, ma non ci arriva nessuno. Palla sul fondo

Si parte alle 14:58 sotto la pioggia, Carcarese con la divisa biancorossa, Cella maglia bianca e pantaloni gialli

Carcare. In scena al Corrent la 24° giornata del campionato di Promozione girone A, in campo Carcarese e Cella, fischio d’inizio ore 15:00.

In palio tre punti preziosi che la Carcarese vuole conquistare per continuare la rincorsa sulla capolista Millesimo, oggi impegnata con il Ceriale e a +1 dai biancorossi; tre punti che anche la Cella intende portarsi a casa per sperare di poter festeggiare la salvezza.

Due obiettivi diversi, ma entrambi importanti che sicuramente ci regaleranno una gara combattuta, così come è avvenuto all’andata. A Genova i valbormidesi si sono imposti 1 a 0 grazie al rigore di Brovida nel primo tempo.

La Cella arriva alla sfida con il morale alto, dopo i tre risultati utili consecutivi che le hanno permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica e salire al 13°, aumentando la speranza di evitare i playout. Due successi negli ultimi turni anche per la Carcarese, che dopo la sconfitta con il Pontelungo che le è costata il primo posto, si è imposta su Argentina Arma e Albissole.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Moretti F., Moretti L., Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Babliuk, Poggi, Pirotto, Kosiqi. A disp.: Grenna, Bertono, Bonifacino, Croce, Ghirardi, Dematteis, Diamanti, Marchi, Mombelloni. All. Michele Battistel

CELLA: Parise, Pizzorno, Rogai, Flori, Grassi, Antonini, Lerza, Sannino, Velastegui, Cappato, Casanova. A disp.: Papipi, Travaglini, Mataloni, Panarello, Muscolo, Caruso, Raso, Becciu, Celano. All. Danilo Pagano

ARBITRO: Andrea Pau di Genova

ASSISTENTI: Santina Delfino e Filippo Bruzzone di Genova