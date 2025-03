Promozione, il LIVE di Albissole-Carcarese: ceramisti per i playoff, valbormidesi per la corsa alla vetta

ALBISSOLE-CARCARESE 0-0

30’ Giallo a Prato per ostruzione su Diana

29’ Doppio cambio per l’Albissole: dentro Canepa e Diana, fuori Banchieri e Enzi

27’ Polito dalla linea di fondo riesce a servire Enzi che calcia in area piccola, palla deviata in angolo

25’ Enzi prova un destro a giro dal limite, ma non centra lo specchio della porta

22’ Altro cambio per mister Battistel: Pirotto entra per Casassa

19’ Infortunio per Nacci, entra al suo posto Mancini

16’ Il primo cambio è della Carcarese: Bonifacino lascia spazio a Mombelloni

15’ Botta dalla distanza di Kosiqi, palla sopra la traversa

14’ Ci prova ancora Polito, questa volta con il mancino dal limite, conclusione alta di poco

13’ Diagonale di Polito dalla destra, conclusione potente ma non precisa: palla sul fondo

12’ Ammonito Cancellara, che tot in portar nonostante il fischio dell’arbitro per fallo

10’ Destro dal limite di Nacci, troppo debole per impensierire Giribaldi

5’ Incursione di Brovida sulla destra, il n. 7 entra in area e lascia partire il cross, Favorito manda in angolo

3’ Lancio di Prato per Babliuk che in area calcia di prima, Scatolini para e il guardalinee segnala il fuorigioco

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo a reti bianche

39’ Tirocross di Enzi dalla destra, Giribaldi è costretto ad allungare la traiettoria del pallone per evitare che si infili in rete

38’ Gran destro dal limite di Casassa, Scatolini con la mano di riporto manda in angolo

34’ Che occasione per l’Albissole! Corner dalla sinistra di Nacci, Iadanza calcia a colpo sicuro al centro dell’area, Giribaldi salva la porta biancorossa. Sulla respinta potrebbe partire il contropiede della Carcarese, ma Cancellara è bravissimo a togliere il pallone a Nonnis lanciato in porta

33’ Nacci recupera palla a centrocampo e la mette in profondità per Polito, palla troppo lunga Giribaldi in uscita calcia via

30’ Brovida allarga sulla destra per Bonifacino che lascia partire un cross teso in area, bravissimo Favorito ad intercettare la traiettoria anticipando tutti

28’ Casassa ci prova dal limite, m viene murato da Cancellara

17’ Traversone di Nonnis dalla sinistra, in area piccola Kosiqi non ci arriva per un soffio. Brividi per i ceramisti!

16’ Cross dalla destra di Bonifacino per Babliuk che stoppa e si prepara al tiro, ma il guardalinee alza la linea per fuorigioco

15’ Avvio equilibrato al Faraggiana, dove le due formazioni si affrontano a viso aperto, ma ancora nessuna delle due è riuscita ad essere realmente pericolosa

6’ Enzi conquista il primo angolo del match, m l’Albissole non riesce sfruttarlo: palla sul primo palo, dice Prato allontana di testa

Si parte alle 15:01, al Faraggiana giornata soleggiata e ventosa. Le squadre entrano in campo con i bambini del settore giovanile, folto pubblico sugli spalti

Albissola. All’andata tante occasioni da ambo le parti, un rigore sbagliato dall’Albissole e un gol realizzato all’83 da Poggi che ha portato alla vittoria la Carcarese. Da quel giorno è trascorso diverso tempo e molte cose sono cambiate, a partire dalla posizione in classifica delle due squadre (allora i biancorossi erano primi, ora sono secondi; i ceramisti erano quarti, ora sono settimi), ma la gara si prospetta sempre ricca di emozioni.

I padroni di casa arrivano alla sfida dopo tre risultati utili consecutivi (vittoria con Legino e Finale e pari con la Cella), l’ultima squadra a fermarli è stata il Pontelungo, la stessa che ha battuto e spodestato dal primo posto la Carcarese che lo scorso turno ha ritrovato il sorriso superando l’Argentina Arma.

Per i biancorossi oggi vietato sbagliare per continuare la rincorsa sulla capolista Millesimo, per l’Albissole importante portare a casa i tre punti per poter ancora sperare nei playoff.

FORMAZIONI:

ALBISSOLE: Scatolini, Banchieri, Minuto, Iadanza, Chiarlone, Favorito, Cancellara, Ghigliazza, Enzi, Nacci, Polito. A disp.: Rossi, Mancini, Andreazza, Canepa, Zunino, Cuka, Saracco, Scarfi, Diana. All. Carlo Sarpero

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Babliuk, Casassa. A disp.: Grenna, Ghirardi, Marchi, Moretti F., Pirotto, Dematteis, Diamanti, Di Noto, Mombelloni. All. Michele Battistel

ARBITRO: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari

ASSISTENTI: Palmiro Scandale e Alessandro Bresciani di Genova