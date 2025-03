Promozione, tre gol e tre punti per il New Bragno: contro il Finale finisce 0-3

FINALE 0 vs NEW BRAGNO 3 (54′ Morielli, 61′ e 79′ Di Martino)

Nel grigio pomeriggio del Borel, il New Bragno trova tre gol e tre punti per mantenersi al sicuro. Contro il Finale succede tutto nel secondo tempo, decisivi Morielli e Di Martino.

Nei primi 45 minuti, infatti, poco spettacolo. Solo un’occasione degna di nota, quella di Renda al 18’. Per il resto tanti palloni sporchi e un ritmo di gara decisamente contenuto. Nonostante l’equilibrio, tuttavia sembrava che il controllo del gioco fosse nelle mani del Finale. Nella ripresa, invece, il New Bragno ha aumentato notevolmente i giri del motore. Al 48’ la prima chance per Esposito e dopo pochi minuti, al 54’, il gol di Morielli: colpo di testa che si insacca e che indirizza la gara. Il Finale prova a reagire con una conclusione al volo di Trevisano che finisce sopra la traversa. Ma il vero momento di svolta arriva poco più tardi, al 61’: Bertozzi colpisce nella propria area un avversario e l’arbitro assegna il rigore e lo espelle. Di Martino non sbaglia l’opportunità dagli undici metri e fa 0-2. Nell’ultima mezz’ora il Finale tenta timidamente di reagire, ma non riesce a creare grossi pericoli. Al 79’ arriva anche il tris degli ospiti con la doppietta di Di Martino. I padroni di casa provano a difendere il proprio orgoglio nell’ultimo scorcio di gara con due occasioni importanti. Tuttavia, né Renda né Cafarotti riescono a siglare il gol della bandiera.

Per il Finale un pomeriggio da dimenticare: i giallorossoblù rimangono a 20 punti in classifica, a 7 lunghezze di distanza dalla salvezza. Lo spettro playout si fa dunque sempre più reale. Per il New Bragno, invece, arriva il secondo successo consecutivo. La squadra di Ferraro, dunque, allunga a +3 sulla zona playout.

90+4′ Finisce qui. Secondo successo consecutivo per il New Bragno, Finale annichilito nella ripresa.

90+2′ Clamoroso errore di Kuci a porta vuota: il 14 fallisce l’occasione per il poker.

88′ Destro violento di Belvedere da fuori area, Ghizzardi osserva la sfera scivolare in out.

85′ Cafarotti si divora il gol dell’1-3. Il classe 2006 viene lanciato in porta da Halaj ma si lascia ipnotizzare da Ghizzardi e spreca un’enorme opportunità.

84′ Si propone Renda con un mancino a giro: pallone di poco sopra la traversa.

83′ Flavio Ferraro manda in campo Osman: esce Cavallone.

79′ Tris del New Bragno! Corner battuto da Cavallone, pescato in area Di Martino che con un destro potente e preciso non lascia scampo a Scalvini. Partita in cassaforte.

78′ Cross dalla destra verso Romano, il 18 cerca di concludere in porta ma trova la deviazione di Pastorino: sarà solo calcio d’angolo. Intanto arriva un cambio per Ferraro: entra Kuci al posto di Rizzo.

73′ Fallo di Arzarello su Palumbo, arriva l’ammonizione per il difensore del Finale.

70′ Contatto duro tra Vasiunin e Risso: ammonito il 2 del New Bragno. Punizione dalla trequarti per il Finale, salgono le torri per andare a colpire in area di rigore.

68′ Cambia ancora Ferraro: comincia il match di Romano, termina quello di Gamba.

64′ Altre sostituzioni: nel Finale entra Cafarotti al posto di Trevisano, nel Bragno in campo Negro per Morielli

63′ È entrato Risso nel Finale, fuori Palumbo. Per i padroni di casa si fa durissima: un uomo in meno e sotto di due reti.

61′ Non sbaglia Di Martino, raddoppia il New Bragno! Rigore calciato non perfettamente ma dalla parte opposta rispetto a dove si è tuffato Scalvini. Tanto basta per l0 0-2, partita in discesa per gli ospiti.

59′ Rigore per il Bragno! Contatto in area dopo un corner per gli ospiti, l’arbitro assegna il penalty ed espelle Bertozzi.

58′ Progressione centrale di Cavallone che calcia dal limite: deviazione e calcio d’angolo.

56′ Prova a rispondere il Finale con una punizione dalla trequarti, cross verso Trevisano che non inquadra lo specchio della porta.

54′ New Bragno in vantaggio! Altra discesa di Esposito sulla sinistra, cross del terzino che termina sulla testa di Morielli: il 4 insacca e fa 0-1.

52′ Conclusione al volo di Belvedere, blocca senza problemi Ghizzardi.

48′ Avanza sulla sinistra e cerca il cross Esposito, Pastorino devia proprio sui piedi del 3 ospite che poi va al tiro: palla fuori.

47′ Punizione dai 30 metri per il New Bragno, Di Martino si lascia ingolosire e va alla conclusione: pallone abbondantemente sul fondo.

Squadre di nuovo in campo. Si riparte senza cambi.

Secondo Tempo

45′ Termina senza recupero un primo tempo a ritmi decisamente blandi. Una scintilla e niente più nei primi 45 minuti.

42′ Insidioso cross di Bertozzi: il 4 colpisce con il mancino dalla trequarti, il suo traversone diventa quasi un tiro ed esce di poco.

39′ Tenta di comandare il gioco la squadra di Scalia alzando anche il baricentro ma senza arrivare dalle parti di Ghizzardi. L’unica vera occasione del match rimane quella di Renda una ventina di minuti fa.

34′ Il Finale regge bene i timidi urti di un Bragno che prova a costruire ma si perde spesso negli ultimi metri. Come detto, manca tanta precisione nella fase offensiva.

30′ Morielli colpisce al volto Bertozzi, fallo a parti invertite rispetto a qualche minuto fa. Ammonito il 4 del New Bragno.

25′ Segna Trevisano, ma in fuorigioco: si rimane sullo 0-0. Azione manovrata del Finale culminata con il cross di Nazarenko per il colpo di testa dell’11 giallorossoblù che, al momento dell’impatto, era in offside.

22′ Momento positivo del Bragno con due calci d’angolo conquistati nel giro di pochi minuti. Nessun pericolo però per Scalvini, gli ospiti non riescono a incidere.

18′ Finale a un passo dal vantaggio: Renda sfrutta un indecisione di Rizzo per rubare palla e calciare dal limite, tiro a incrociare che finisce fuori di poco.

15′ Fallo di Bertozzi su Morielli, Schenone estrae il primo cartellino giallo della partita.

14′ A terra Halaj dopo un duello con Favara, non c’è nulla secondo l’arbitro. La sfida tra i due, che fanno della fisicità il loro punto di forza, sarà una delle chiavi del match.

11′ Palla profonda di Nazarenko verso Halaj, il 9 dialoga con Trevisano ma poi perde l’attimo per calciare. Recupera la difesa del Bragno che sventa la minaccia.

8′ Padroni di casa pericolosi con il cross basso di Nazarenko: traiettoria tesa ma intercettata da Favara.

6′ Tante imprecisioni tecniche in questo avvio di gara, si giocano tanti palloni lunghi.

3′ Padroni di casa schierati con il 4-2-3-1: Renda e Palumbo sulle corsie esterne, Trevisano trequartista alle spalle di Halaj.

Si comincia, primo possesso per il Finale.

Primo Tempo

Nel Finale una modifica rispetto all’ultima partita: non c’è Shpuza, indisponibile, al suo posto Trevisano. Nel Bragno invece sono assenti Tubino e Monni, rimpiazzati da Morielli e Cavallone. Da segnalare inoltre la sfida tra i fratelli Palumbo: Matteo (classe 2006) numero 7 dei padroni di casa, Luca (classe 2005) numero 7 degli ospiti.

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Scalvini, 2 Nazarenko, 3 Caligaris, 4 Bertozzi, 5 Pastorino, 6 Arzarello, 7 M. Palumbo, 8 Belvedere, 9 Halaj, 10 Renda, 11 Trevisano. A disposizione di mister Scalia: 12 Martinetti, 13 Taku, 14 V. Brollo, 15 Ballone, 16 Bertorello, 17 Cafarotti, 18 Risso, 19 Genta, 20 Mallarino.

New Bragno: 1 Ghizzardi, 2 Vasiunin, 3 Esposito, 4 Morielli, 5 Favara, 6 Turco, 7 L. Palumbo, 8 Rizzo, 9 Gamba, 10 Di Martino, 11 Cavallone. A disposizione di mister Ferraro: 12 Bruzzone, 13 Osman, 14 Kuci, 15 Bovio, 16 Negro, 17 Capici, 18 Romano.

La direzione di gara è affidata a Giorgio Schenone di Savona, assistito da Giulio Sorace (Genova) e Giacomo Albanese (Savona).

Finale Ligure. Ai fini dell’intensa lotta salvezza di questa Promozione, la sfida tra Finale e New Bragno gioca un ruolo importante. I giallorossoblù sono terzultimi con 20 punti, mentre i valbormidesi sono undicesimi a quota 24. Insomma, il confronto diretto può galvanizzare una delle due squadre e allo stesso tempo complicare i piani dell’altra.

La formazione di Scalia ha la possibilità di tornare a vincere in casa, dove i tre punti mancano dal 10 novembre. L’ultima giornata ha comunque riportato i tre punti in trasferta, dopo sette gare. Infatti, a Ventimiglia, il Finale ha vinto 2-3 con il gol di Bertozzi negli ultimi minuti. L’ultimo turno ha riportato ossigeno anche nel Bragno: la squadra del “baffo” Ferraro è tornata a vincere dopo cinque partite, battendo 1-0 la Sampierdarenese.