Promozione, Finale sconfitto. Belvedere tuona: “Terna arbitrale imbarazzante”

Il Finale perde 3 a 0 lo scontro salvezza contro il Bragno. Una risultato pesantemente condizionato dalla direzione arbitrale secondo il direttore generale finalese Roberto Belvedere, che si scaglia contro la terna intervistato a caldo.

“La terna era da cambiare. Sono stati imbarazzanti e irrispettosi della nostra squadra. Non ho mai parlato così il 20 anni. Non vorrei parlare di malafede. Un rigore non dato e due fuorigioco inesistenti che potevano diventare occasioni da goal. Il rigore per loro con espulsione l’ha visto solo lui. Certo abbiamo responsabilità, ma sono stati imbarazzanti”.

“Abbiamo approcciato bene la partita. Loro non avevano manco sorpassato la metà campo. Poi è successo quello che è successo”, chiosa il dirigente.