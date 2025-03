Promozione, Elia Andreetto scuote il Ceriale: “Dobbiamo stare tranquilli e ritrovare un po’ di entusiasmo”

Millesimo. Il Ceriale viene battuto 2-0 dalla capolista Millesimo, a segno Villar su rigore e Ndiaye all’ultimo istante a chiudere definitivamente la gara. Una sconfitta che non ha fatto piacere al gruppo biancoblù, come normale che sia, in una metà di girone di ritorno sottotono a livello di risultati rispetto all’andata.

“Dispiace perché sul primo gol abbiamo fatto un errore di comunicazione più che altro e forse c’è un po’ scoraggiamento dall’inizio ma non abbiamo mollato – ha dichiarato Elia Andreetto ai microfoni del club -. Abbiamo giocato comunque a testa alta, con coraggio, qualche errorino di troppo ma ci sta. Sono venuti alti a prenderci, sono forti e primi in classifica non a caso. Dall’espulsione in poi dovevamo sfruttare meglio questa superiorità numerica, invece siamo stati un po’ frettolosi. Abbiamo forzato un po’ troppo le giocate, sono saltate troppe volte le pressioni anche se eravamo uno più. Può essere anche che fosse una cosa un po’ mentale”.

“È sempre un peccato perdere. Ultimamente magari qualche risultato ci è girato contro, mentre all’andata qualche risultato ci è girato a favore. Dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo altre partite“. Un’analisi molto lucida e matura quella del difensore centrale biancoblù che pone l’accento sulla semifinale di Coppa Italia contro il Busalla che si svolgerà mercoledì al Merlo: “Comunque è un risultato storico per la nostra società. Dobbiamo affrontarlo con il massimo della serenità. In questa serata dobbiamo cercare, tramite il gioco e le motivazioni in più, di ritrovare un po’ di entusiasmo. Secondo me ci sta mancando solo questa cosa qua, queste ultime cose che ci stanno mancando nelle ultime settimane. Dobbiamo stare davvero tranquilli e giocare con serenità, divertendoci e stare un po’ spensierati. Affrontiamo un’altra squadra prima in classifica nell’altro girone ma non deve assolutamente scoraggiarci“.

E la tranquillità deve esserci anche in campionato siccome il Ceriale al momento si trova sesto in classifica: “Abbiamo ancora sei partite e sono ancora un sacco di punti in palio per arrivare nelle prime cinque possibilmente, ma non è per forza un obiettivo che dobbiamo porci. Dobbiamo giocare sereni, fare più punti possibili e da qua alla fine dell’anno per ottenerci le ultime soddisfazioni. Penso che questo dobbiamo fare, nulla di più e nulla di meno. Alla fine siamo un gruppo di ragazzi giovani, è vero, ma non dobbiamo usarlo né come alibi né farci schiacciare da questa cosa. La squadra è la stessa di due o tre mesi fa che ha vinto in casa col Millesimo, la stessa squadra che è andata a pareggiare con la Sestrese e il Pontelungo, che ha fatto punti in tutti i scontri diretti”.

“È un aspetto mentale su cui dobbiamo lavorare in queste settimane stando tranquilli. Adesso affrontiamo questa settimana lavorando magari un pochino meno su alcune cose perché non c’è il tempo materiale per farlo, ma mercoledì deve essere una serata per ritrovarci un po’ come gruppo e anche un po’ di spirito, di entusiasmo e di spensieratezza“, chiosa.