Promozione, Ceriale vs Sestrese LIVE: è sfida da playoff al Merlo

CERIALE vs SESTRESE 1-2 (54′ Andreetto; 7′ Andreoni, 28 aut Giudice)

83′ Ultimo cambio per Mambrin: dentro Gaudino, fuori Giudice. 3-4-1-2 in questi ultimi minuti per il Ceriale.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco, Mambrin fa un cambio: fuori Vierci, dentro Gayubo.

79′ Marotta con i piedi mura il tentativo di Pescio, poi Vierci cade a ridosso dell’area di rigore ma viene ammonito per simulazione.

77′ Secco prende il pallone con la mano che sta uscendo sul fondo dal corner: ammonizione pittoresca per il numero 10 cerialese. Il Ceriale continua a spingere per il pari.

75′ Ultimi quindici minuti del match e il Ceriale cambia assetto: passa a 2 punte in avanti la squadra di Mambrin, con Vierci dietro Mariani e Beluffi.

73′ Ammonito Prudente e ora un cambio a testa: nel Ceriale dentro Mariani per Vignola, nella Sestrese dentro Di Molfetta per Piroli.

71′ Giallo per Balestrino.

68′ Fuori Scalzi dentro Bazzurro nella Sestrese. Nell’azione successiva i verdestellati vanno in gol ma poi la bandierina si alza per una precedente posizione di fuorigioco. Partita che si accende.

62 ‘ Perde palla il Ceriale, Genduso trattiene Curabba che si stava invocando in avanti. Giallo per lui tra le proteste degli ospiti che volevano il rosso, ma c’era un uomo cerialese dietro come ultimo baluardo.

60′ Doppio cambio nel Ceriale: dentro Gagliano e Pescio per Kacellari e Molina. Anche la Sestrese cambia: dentro Lanza, fuori Galluccio.

58’ Ammonito Piroli. Sestrese rintanata nella propria metà campo, il Ceriale ora spinge ancora di più.

54′ Andreetto! Accorcia il Ceriale! Inserimento in profondità vincente del numero 5 che supera Marotta: 2-1 al Merlo, partita riaperta.

51′ Marotta va in presa sul tiro da fuori di Vignola. Applausi dalla panchina di Mambrin: il Ceriale c’è.

50′ Ceriale parte con intensità ma non riesce ancora a trovare la possibilità di gestire cinicamente l’ultimo passaggio. La Sestrese ben posizionata in campo.

Si riparte al Merlo!

Secondo tempo

45+3′ Fine primo tempo: Sestrese conduce 2-0.

45’+2′ Ammonito Vignola.

45′ Tre minuti di recupero.

43′ Perde palla Kacellari, pressato, con l’azione della Sestrese che si sviluppa e va da Balestrino: Vinci usa la mano di richiamo per respingere il tentativo ravvicinato che sarebbe stato fatale per i cerialesi.

41′ Ammonito Galluccio per un fallo al limite dell’area. Punizione ghiotta per il Ceriale. Batte Molina…pallone di poco fuori! Brivido per la Sestrese, un rasoterra insidiosissimo.

40′ Ceriale continua a spingere con la Sestrese molto ordinata nella propria metà campo.

30′ Forte botta di Beluffi verso la porta respinta dalla difesa: proteste nel Ceriale per un tocco di mano che non viene ravvisato dall’arbitro. Sestrese molto cinica nelle occasioni avute, i biancoblù non riescono ad incidere in zona gol nonostante un buon ritmo.

28′ Raddoppio Sestrese! Palla forte di Moretti verso la porta, Giudice prova a respingere ma la palla va verso la propria porta: 2-0 al Merlo.

24′ Conclusione di Kacellari murata dalla difesa, mentre poi non viene concretizzato un recupero palla in area di rigore con Secco

22′ Riecco la Sestrese: Curabba da fuori in girata, Vinci blocca in due tempi.

20′ Ci prova Vierci da fuori: pallone che va sopra la traversa. Ceriale in crescita, Sestrese che non riesce ad uscire dalla pressione avversaria.

17′ Vierci steso da Andreoni al limite dell’area: ammonizione per lui e un buon calcio di punizione per il Ceriale. Batte Vignola…bella parata di Marotta, successivamente è Molina a provarci da fuori ma la sfera finisce sul fondo.

16′ Ci prova Beluffi dalla lunga distanza: pallone alto, ma Ceriale che continua a spingere (pur senza creare ancora particolari grattacapi ai verdestellati.

10′ Ceriale che prova a reagire ma non riesce ad essere incisivo per la difesa ospite. Deve ancora carburare la squadra di Mambrin.

7′ Andreoni! Passa la Sestrese! Dopo un corner la palla viene scaricata, messa in mezzo con la deviazione della difesa biancoblù: il numero 6 si fa trovare pronto e insacca. 1-0 verdestellati.

6′ Pirlo in piena area la mette dentro: allontana di testa Andreetto.

5′ Cinque minuti pimpanti in fase di dinamismo tra le due squadre, ancora nessuna occasione da rete. Ci sono però i presupposti per un una bella partita.

Inizia!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Giudice, 4 Kacellari, 5 Andreetto, 6 Genduso, 7 Molina, 8 Vignola, 9 Vierci, 10 Secco, 11 Beluffi. A disposizione: 12 Gandolfo, 13 Cortesi, 14 Cenisio, 15 Gagliano, 16 Gaudino, 17 Gualberti, 18 Pescio. 19 Mariani, 20 Gayubo. Allenatore: Mambrin.

Sestrese: 1 Marotta, 2 Scarfò, 3 Galluccio, 4 Moretti, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Scalzi, 8 Zanoli, 9 Balestrino, 10 Curabba, 11 Piroli. A disposizione: 12 Lo Bianco, 13 Lanza, 14 Panori, 15 Carminato, 16 Sarno, 17 Venza, 18 Giovanazzo, 19 Di Molfetta, 20 Bazzurro. Allenatore: Valmati.

Terna tutta genovese guidata da Verdoia, coadiuvato da Biggi e Laconi.

Ceriale. 40 punti il Ceriale, 41 la Sestrese: un solo punto di distacco per agguantare un posizionamento playoff. Le squadre di Mambrin all’andata avevano pareggiato 1-1, con i verdestellati più in difficoltà in classifica. Ora i genovesi sono risaliti prepotentemente ma il Ceriale vuole dare continuità alla vittoria esterna sul campo del Little Club James. Ma gli uomini di Valmati non perdono da novembre: si preannuncia una gara molto interessante al Merlo.