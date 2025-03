Promozione, Ceriale sconfitto dalla Sestrese. Mambrin: “Comunque buona prestazione. Playoff? Non un’ossessione ma ci siamo anche noi”

Ceriale. I biancoblù perdono 2-1 contro la Sestrese, che fa il sedicesimo risultato utile consecutivo.

Per i Ceriale, nonostante un primo tempo con meno incisività negli ultimi metri, è stata una buona prestazione e nel complesso un pareggio non sarebbe stato un risultato bugiardo per il lungo forcing nella ripresa.

E a sottolinearlo è stato anche mister Marco Mambrin che sulla corsa playoff ha detto: “Non è un’ossessione ma ci siamo anche noi. Siamo già a 40 punti e mancano un sacco di partite, il lavoro sta proseguendo. La Coppa Italia ci metterà di fronte un altro squadrone come il Busalla, ci divertiremo”.