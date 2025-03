Promozione “B”, la capolista Busalla si prepara alla volata finale. Repetti: “Livello del nostro girone alto per vincere il campionato, ora rimangono sei finali”

Ceriale. Uscita nel savonese con sconfitta per i genovesi, battuti 1-0 dal Ceriale nel primo round delle semifinali di Coppa Italia Promozione. Un risultato che lascia tutto ancora aperto al Busalla per puntare alla qualificazione alla finale nel match di ritorno in programma il 2 aprile.

Mister Massimo Repetti commenta: “Partita tosta, loro sono una bella squadra frizzante. Ci hanno messo in difficoltà, peccato per il gol preso perché siamo stati ingenui: abbiamo tenuto la squadra dietro dell’area e sono stati pronti a castigarci. La prima partita è andata, vedremo poi a Busalla quello che succederà“.

Nessuna rotazione per il tecnico genovese: “Hanno giocato giocatori che sono importanti. Al completo ho una rosa di 20 giocatori che possono giocare tutti tranquillamente in qualsiasi squadra di Promozione. Non c’è stato nessun turnover, abbiamo cercato di fare nel miglior modo possibile la formazione iniziale. Sono stati bravi loro a sfruttare l’occasione che abbiamo lasciato e quindi merito a loro“.

Un commento poi sul livello del Girone B: “Negli anni passati il livello era leggermente più basso rispetto al Girone A. Forse quest’anno per vincere il campionato il livello del girone B è alto. Vallescrivia e Sammargheritese sono squadre di alto livello. Tutte e tre le squadre messe in Eccellenza penso che non sfigurerebbero quest’anno. Sicuramente il livello si è alzato parecchio”. E del Girone A: “Sicuramente è livellato. Abbiamo incontrato Legino e Ceriale, quest’ultima una formazione più d’alta classifica. Sono giovani ma sono una bella squadra”.

Sono sei i punti di vantaggio del Busalla dalla seconda in classifica. Una situazione favorevole che va mantenuta nelle ultime sei giornate: “Sono sei finali che affrontiamo come dall’inizio del campionato ad oggi. Cercheremo di portare a casa i punti iniziando già da domenica“.