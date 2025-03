Progetto “Zaino Sospeso”, il Lions Club Savona Priamar consegna la seconda tranche di materiale scolastico

Savona. Si è conclusa con successo la seconda fase del service “Zaino Sospeso”, curato dai volontari del Lions Club Savona Priamar, a favore delle scuole savonesi.

Il secondo lotto di materiale scolastico, raccolto grazie alla collaborazione della cartoleria Dogliotti in via Paleocapa e alla generosità di clienti e soci Lions, è stato consegnato il 20 febbraio scorso alla presenza della referente delle attività di sostegno didattico dell’istituto Ferraris-Pancaldo, professoressa Stefania Conticello, e della presidente del club Savona Priamar, Simona Carrera. Alla consegna hanno anche partecipato la socia, professoressa Antonella Frumento, referente del club, e il socio professor Massimo Froio.

“Zaino Sospeso” è un service annuale a favore di varie realtà; a dicembre, infatti, era già stata fatta una consegna a favore dell’istituto comprensivo Savona II “Sandro Pertini”. La raccolta è poi proseguita arrivando quindi a questa seconda consegna.

“L’idea del service ‘Zaino Sospeso’ nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà, che altrimenti non potrebbero sostenerne il carico, di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo loro, in questo modo, il diritto allo studio”.

“Il progetto consiste nel sensibilizzare i clienti delle cartolibrerie, librerie e negozi di articoli di cancelleria tramite il posizionamento di contenitori predisposti per la raccolta di materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari… il tutto opportunamente segnalato da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso. Questa volta si è appunto cercato di soddisfare soprattutto le necessità dei ragazzi che usufruiscono del sostegno scolastico e che frequentano l’istituto Ferraris-Pancaldo, una cinquantina di studenti a cui è andato materiale specifico per circa un migliaio di euro”.