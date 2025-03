Processionaria, Osa e Pai: “Privilegiare antagonisti naturali per contrastarne la diffusione”

Savona. A causa dei cambiamenti climatici in corso si sta sempre più diffondendo, anche in provincia di Savona, la processionaria, pericolosa per persone e cani.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI) ricordano che “si tratta di lepidotteri dotati di peli urticanti che vengono rilasciati nell’aria e che, grazie alla loro forma uncinata, si agganciano facilmente alla vittima provocando reazioni cutanee, alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie; i cani rischiano di entrare in contatto con questi piccoli animaletti annusando il terreno e le conseguenze possono essere fatali: i sintomi sono irritazione di lingua e muso, forte salivazione, vomito, diarrea ematica, dermatite”.

“Cosa fare per proteggere i vostri animali? Evitate di far passeggiare cani e gatti nelle aree infestate (soprattutto vicino a pini e querce). Tenete gli animali al guinzaglio e controllate che non annusino o ingeriscano larve o nidi. Se notate sintomi come salivazione intensa, gonfiore della bocca, difficoltà respiratorie o lesioni sulla lingua, contattate immediatamente un veterinario. Quando se ne vedono i nidi su alberi e giardini in luoghi pubblici occorre informare subito il comune, mentre i privati invece hanno l’obbligo di eliminarli dalle loro proprietà contattando un’azienda certificata; nel comune di Savona è in vigore da alcuni anni un’ordinanza tendente soprattutto a disciplinarne la prevenzione”.

PAI ed OSA segnalano che “oltre alla distruzione meccanica ed alla lotta microbiologica (con il bacillus thurigensis o trappole ai fermoni) la processionaria è preda di diversi animali, uccelli come il gruccione, il cuculo, l’upupa, che estrae le crisalidi dalla terra, la capinera e la cinciallegra che mangiano le uova nel nido e diverse specie di piccoli animali che si nutrono delle larve: coleotteri, coccinelle, maggiolini, api”.

Secondo le due associazioni, occorrerebbe “privilegiare e facilitare la diffusione di questi antagonisti naturali per contrastarne la diffusione (predisposizione di siti idonei, nidi artificiali, norme di maggiore protezione, etc.)”.