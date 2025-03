Prima Categoria, torna l’incubo playout per la Vecchiaudace Campomorone. Lo Vecchio: “Provare a giocare strada per salvarsi, possibile penalità? Non ci pensiamo”

Perdere contro il Savona ci sta. Perdere 5 a 0 subendo quattro goal fa però particolarmente rumore. Il commento sul difficile match della Vecchiaudace Campomorone è affidato ad Andrea Lo Vecchio.

“Loro sono squadra costruita per salire di categoria – commenta – . Noi siamo venuti qua per provare a giocarci la partita ma purtroppo ogni tanto sbagliamo direttamente l’approccio alla gara mentre loro sono partiti fortissimo e ci hanno rifilato subito due gol. Siamo venuti qua con il pensiero di provare a vincerla, sono stati bravi loro e noi saremmo dovuti scendere in campo con un approccio diverso. Adesso abbiamo una partita importante settimana prossima, dobbiamo puntare a quella. Questa bravi loro, hanno una squadra forte e l’hanno fatto vedere come tutto il campionato”. Domani (sabato 22) i genovesi sfideranno lo Speranza, una squadra che ha ormai poco da chiedere la campionato.

Genovesi in situazione playout: “Siamo in quella situazione lì, dobbiamo prenderne atto e provare ad uscirne. Siamo un bel gruppo, ci sono un po’ di cose da sistemare tatticamente o tatticamente ma in queste situazioni il gruppo fa tutto. Bisogna provare a giocare sempre, sono dell’idea che siamo tutti della stessa categoria e se giochiamo nella stessa categoria un motivo c’è. Poi c’è chi sale e chi scende con giocatori più o meno bravi, ma le partite vanno tutte giocate con l’atteggiamento giusto e oggi non è stata una di quelle”.

Penalizzazione che potrebbe arrivare per la Vecchiaudace (QUI IL FATTO): “Tema che non è uscito tra noi, sono dinamiche extragruppo e “extratutto”. È una cosa societaria e riguarda loro. Abbiamo avuto un po’ di problemi quest’anno ma spero si riesca a risolvere tutto. Io sono nuovo, c’è tanta gente che fa parte di questa rosa da anni. È un anno così, va preso così e bisogna cercare di risolverlo al più presto provando a salvarsi”.