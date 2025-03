Prima Categoria, Roso si dimette dalla Letimbro: “In linea con obiettivi? Sì, ma c’è modo e modo di perdere”

Dario Roso non è più l’allenatore della Letimbro. Dimissioni accettate dal club, anche se i vertici societari avrebbero preferito che il tecnico rimanesse. Proverà a guidare la squadra alla salvezza il vice Fabrizio Dotta.

I gialloblù, seppur ultimi con la Spotornese, sono andati oltre aspettative: la squadra era stata rifondata da zero e a costo zero in estate e già solo l’iscrizione era vista come un successo, invece i 12 punti conquistati permettono ai gialloblù di essere agganciati al treno playout insieme a Spotornese, Sciarbo&Cogo, Vadese e Vecchiaudace e la salvezza è un obiettivo e non un miraggio. Ecco perché la notizia ha lasciato tutti un po’ di stucco.

Roso spiega infatti che non sono stati i risultati di per sé a spingerlo ad andare via: “Vero, molti pensavano che non avremmo fatto nemmeno tre punti. In questo momento, dove i punti pesano il doppio, ho visto un problema sotto l’aspetto caratteriale dei giocatori: ci sta perdere le partite ma dipende come le si perde. Sabato scorso abbiamo perso 1 a 0 contro la Bolzanetese sesta in classifica lottando seppur fossimo in 12. Senza nulla togliere al Quiliano&Valleggia, in 16 e con cinque cambi la squadra non c’è stata dal punto di vista caratteriale. Chi mastica di calcio sa che in questi momenti bisogna cambiare qualcosa”.

“In generale, abbiamo gestito male alcune sconfitte e su questo la squadra deve migliorare. Si può perdere, ma c’è modo e modo”.

Dopo aver allenato il Plodio nel Girone A, Rosa ha avuto modo per la prima volta di misurarsi nel B: “Un girone molto difficile, più complicato del Girone “A”. Le squadre sono molto ben attrezzate e non solo le prime cinque. Ho avuto la fortuna di conoscere allenatori nuovi, come Bazzigalupi. Si è instaurato un buon rapporto. Il Multedo secondo è la squadra che gioca meglio, contro di noi il Masone è stato sfortunato, il Savona ha nomi che non stanno in questa categoria e mi ha impressionato molto, mentre l’Olimpic del mio amico Berogno è partito a fari spenti e può ancora dire la sua. Difficile dire chi vince. Savona e Masone per il ritmo che hanno sono le candidate alla vittoria finale“.