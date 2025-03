Prima Categoria, la Rossiglionese non sfigura ma cede alla distanza contro il Savona. Mister Nervi: “Retto bene fino all’episodio del rigore, la crescita dei miei ragazzi il nostro momento di svolta”

Rossiglione. Una sconfitta bugiarda. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, la Rossiglionese ha affrontato il Savona in occasione di una delle gare valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato con il risultato di 4-0 in favore degli Striscioni, ma l’epilogo della sfida in realtà non racconta appieno l’andamento del match.

La formazione guidata da Maurizio Nervi infatti ha tenuto testa agli avversari per gran parte della sfida, questo salvo poi capitolare alla distanza lasciandosi andare soprattutto durante gli ultimi 20 minuti di gioco. “Sicuramente abbiamo impostato la partita diversamente rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato occupanti le prime cinque posizioni della classifica – ha commentato l’allenatore della Rossiglionese al termine della gara -. Nel primo tempo questo si è visto e infatti abbiamo rischiato poco tenendo bene. Poi anche il primo quarto d’ora del secondo tempo non abbiamo fatto male e anzi, forse ancora meglio del primo tempo”.

“In seguito – prosegue l’intervistato – c’è stato l’episodio del rigore e lì ci siamo un po’ persi come ci è capitato spesso affrontando le prime cinque della classifica. Siamo un po’ mancati in quel frangente perchè avremmo dovuto provare a rimanere in partita ma non siamo stati bravi. Abbiamo preso il 2-0, ma nonostante ciò abbiamo avuto un’occasione con Piccardo per riaprire la gara. Inoltre con una punizione dal limite abbiamo sperato che Branda potesse ripetere il miracolo a cui abbiamo assistito contro lo Speranza (gol vittoria siglato al ‘Briano’ il 17 novembre scorso, ndr), questo dimostra che siamo stati in partita fino all’ultimo. Gli ultimi due gol però non vanno presi, questo è il mio unico rimprovero alla squadra. Il match sarebbe dovuto finire con sole due reti di scarto perchè sarebbe stato il risultato più giusto per questa partita”.

Dai bassifondi ad una classifica tranquilla, la dimensione della Rossiglionese si è completamente capovolta rispetto alla scorsa stagione: “La svolta è stata la crescita dei ragazzi che l’anno scorso non avevano mai fatto la categoria. Sono tutti giocatori validi e che hanno ancora dei margini di miglioramento importante. Questo è il primo passaggio, poi sicuramente qualche acquisto giusto ci ha dato un ulteriore aiuto. La base però è il miglioramento generale della squadra, della mentalità e del modo di affrontare le partite. Le disputiamo in maniera diversa. L’anno scorso le affrontavamo per salvarci, adesso proviamo a giocarcela con tutte. Diciamo che quest’anno l’unica cosa che è mancata sono i risultati con le prime cinque perchè sotto invece non abbiamo mai perso. Stiamo facendo un campionato ottimo, la salvezza è vicina. Stiamo affrontando un percorso di crescita, i ragazzi lo sanno e la società anche. Possiamo migliorare ancora però servono calma, tranquillità e serenità, sono queste le caratteristiche necessarie per compiere un ulteriore salto di qualità”.

Infine Nervi ha concluso il proprio intervento scandendo l’obiettivo della sua squadra da qui a fine stagione: “Il sesto posto (occupato dalla Bolzanetese) dista 7 punti. Poi ci siamo noi, con Speranza e Old Boys Rensen a seguire. Siamo settimi e arrivare settimi in campionato sarebbe un risultato straordinario per la Rossiglionese. Penso che siano 15-20 anni che questa società non c’entri un traguardo del genere. Mantenere la classifica attuale per noi sarebbe un risultato importantissimo”.