Prima Categoria, il Savona non si ferma mai sul mercato: ecco Gabriele Raja

Il Savona vuole con tutte le sue forze vincere il girone “b” della Prima Categoria per approdare in Promozione.

Ed ecco che a ogni tassello mancante – in questo caso causa infortuni – il club pone rimedio portando alla corte di miste Emanuele Cola giocatori di assoluto livello. Post sessione invernale, era arrivato Cristian Fossati a rinforzare la media, questa settimana invece ecco il classe 2000 Gabriele Raja.

Protagonista nella nostra provincia nella promozione in Serie C con l’Albissola nella stagione 2017/2018 Gabriele è stato per tre anni nei professionisti proprio con la maglia biancoceleste e indossando la casacca l’Arezzo per due stagioni.

Il ritorno a casa da protagonista con il Ligorna e successivamente con il Borgosesia in Serie D.

Domenica gli Striscioni giocheranno al Picasso contro il Quiliano&Valleggia.