Prima Categoria, il Savona non sbaglia e mantiene la vetta. Gaggero e Berruti: “Vittoria importantissima, giocare per questa maglia è un’altra cosa”

Savona. Assalto alla vetta respinto con successo. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, il Savona ha affrontato la Rossiglionese in occasione di uno dei match valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). La gara, una sfida che all’equilibrio della prima frazione di gioco ha alternato l’immensa voglia di vincere del Vecchio Delfino emersa durante i secondi 45′, ha visto i biancoblù imporsi con il risultato di 4 a 0.

Primo posto riconquistato e assalto del Masone (vincente 2-0 contro la Vecchiaudace Campomorone in uno degli anticipi andati in scena il giorno precedente, ndr) respinto dunque per la formazione di mister Emanuele Cola, capolista ormai da sei settimane consecutive. Al termine del match, oltre alle parole del tecnico degli Striscioni, ad intervenire sono stati Lorenzo Gaggero e Gabriel Berruti, due tra i principali protagonisti della vittoria ottenuta dal Savona.

Il centrocampista classe 2002, autore di una doppietta, ha dichiarato: “Sono contentissimo, non mi capita spesso di segnare quindi sono davvero falice. Sapevamo che vincere oggi sarebbe stato importantissimo. Siamo consapevoli del fatto che fino alla fine ogni partita sarà una battaglia, non possiamo permetterci di sbagliare”.

In seguito ecco Berruti, elogiato da Cola per il suo atteggiamento sempre disciplinato e propositivo: “Sicuramente come avevo già detto giocare per questa maglia è un’altra cosa, a me diverte anche solo il fatto di potermi allenare con i compagni. Poi penso che entrare in campo sia un premio per quanto fatto durante la settimana. Siamo un bel gruppo e gli allenamenti sono di una intensità incredibile. Oggi è arrivato anche l’assist a Gaggero, mentre martedì il gol (nella gara di Coppa Liguria disputata contro il Multedo, ndr). Sono felice, sento la fiducia dell’ambiente e del mister, motivo per cui mi godo il momento”.

Infine, dopo un breve siparietto di Gaggero incalzato sulla zona di provenienza delle squadre contro cui ha messo a segno i suoi gol stagionali, a concludere l’intervista è stato proprio l’attaccante classe 2005 del Savona: “Affrontiamo ogni partita con lo stesso spirito. Stiamo andando molto bene e, proprio come ha detto il nostro capitano (Garbini, ndr), ogni match disputato ci permette di avvicinarci al traguardo che ci siamo prefissati”.