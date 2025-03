Prima Categoria, il Dego cede il passo ma non sfigura contro la capolista Baia Alassio. Mister Dalmasso: “Pronti per il derby contro il Mallare”

Dego. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Rinaldo Perotti”, Dego e Baia Alassio si sono sfidate in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “A”). Il match, una gara rimasta in bilico fino all’ultimo secondo, è terminato con il risultato di 1-2 in favore della squadra ospite.

Al termine della sfida a commentare la prestazione dei valligiani è stato mister Tommaso Dalmasso, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “È stata una partita bella ed impegnativa, ma ce lo aspettavamo visto che ci siamo trovati ad affrontare la prima della classe. Su un campo pesante siamo stati bravi a tenere testa alla capolista, l’unico rammarico è essere rimasti in dieci troppo presto faticando quindi più del dovuto”.

“Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – ha proseguito l’intervistato -, sono altri i match dove forse ci mancano dei risultati e non solo per demeriti nostri. Adesso ci aspetta la sfida contro il Mallare che sarà fondamentale per il futuro”.

Dalmasso si è espresso così sul derby che andrà in scena domani: “Affrontare il Mallare significa disputare un derby, è una partita a parte. Loro sicuramente ci aspetteranno con grande voglia di rivalsa dopo la gara di andata vinta da noi all’ultimo. Anche se loro forse non riusciranno a salvarsi, sono certo che non ci lasceranno vita facile”.

Infine l’allenatore del Dego ha concluso parlando delle emozioni vissute da lui e dai suoi giocatori tornando a giocare presso il proprio impianto casalingo (reso nuovamente agibile dopo l’alluvione dello scorso ottobre, ndr): “È bello giocare al Perotti, adesso siamo a casa e non siamo più ospiti di nessuno. Il paese come sempre ci segue, ora noi dobbiamo soltanto lavorare e cercare di salvarci”.